Licia Nunez e il “cacca-gate”/ “Che schifo, è chiaro che qualcuno è stato male ma…” (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez è all’oscuro di quanto sta accadendo al di fuori del Grande Fratello Vip 4. Ancora una volta è la sua vita privata a bussare alla porta virtuale dei social, anche se Imma Battaglia questa volta non c’entra nulla. La fidanzata dell’attrice, Barbara Eboli, sembra essersi parecchio infastidita per via di un gesto fatto dalla Nunez, che ha deciso di non perdonare. “Da quando sei entrata nella Casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti”, ha scritto la donna su Instagram, “ci ho provato con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”. Parole che non lasciano spazio a troppi dubbi: Barbara ha deciso di lasciare la compagna? Oppure si tratta solo di uno stop in attesa, si augurano i fan, di un confronto a tu per tu? Gli attacchi contro la Eboli infatti sono spuntati numerosi fra i commenti: “Giusto scriverlo qui. Così avrai anche tu un po’ di visibilità”; “Parlarne a quattr’occhi quando lei uscirà no, vero?”; “Ti rendi conto che lei è l’unica che non leggerà questo messaggio?”. Altri però hanno preferito sottolineare quanto affermato da Licia in questi giorni: Imma rappresenta il passato per lei, mentre l’attuale compagna il futuro. Clicca qui per leggere il post di Barbara Eboli e i commenti.

Licia Nunez, Grande Fratello Vip 4: sul piede di guerra!

Licia Nunez è sul piede di guerra: al Grande Fratello Vip 4 è accaduto un evento poco piacevole che l’ha fatta innervosire non poco. In seguito alla sfilata degli uomini, i gieffini si sono diretti a letto e solo alcuni hanno continuato a parlottare in cucina. Ed è proprio a questo gruppetto che l’attrice ha manifestato il suo disgusto: qualcuno ha lasciato il bagno della Casa sporco di escrementi. Licia è corsa subito a chiamare Andrea Denver per mostrargli il misfatto ed avere un testimone oculare, prima di rivelare tutto agli amici: ora è caccia al colpevole. La reazione dei presenti, come Adriana Volpe, è stata di disappunto: “Che schifo, è chiaro che è stato qualcuno che è stato male”. Licia però non ha lasciato perdere la questione ed ha ripreso in mano l’argomento la mattina successiva. “Si può litigare per le nomination, per sciocchezze, ma quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta”, ha detto, “è grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto. Urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perchè doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene. Vuol dire che sei entrato in bagno, hai fatto quello che dovevi fare e te ne sei fo***to”. Nessuno però ha scelto di confessare di essere il colpevole: come andrà a finire?

Le parole della compagna

