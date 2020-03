Licia Nunez e Zequila Vs Paola Di Benedetto/ “Dovevamo mandarla in nomination!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 Licia Nunez e Antonio Zequila formano ormai una coppia inseparabile. I due hanno stretto molto nelle ultime settimane e si sono “alleati”. Ad un passo dalla semifinale, che si terrà mercoledì sera, e quindi dalla fine del reality, entrambi analizzano il percorso dei propri compagni, puntando in particolar modo su una concorrente: Paola Di Benedetto. Se con Zequila ci sono stati parecchi scontri, con Licia il malcontento sembra essere nato negli ultimi giorni. Entrambi, comunque, la criticano, ritenendo il suo percorso privo di particolari emozioni e, insomma, ben poco meritevole della finale. “Io Paola non l’ho mai capita” ha dichiarato allora Licia “pensa che ho condiviso con lei la stanza per due mesi. Il suo percorso non mi ha entusiasmato”, ammette.

Antonio Zequila e Licia Nunez alleati contro Paola Di Benedetto?

Antonio Zequila, d’altronde, la pensa come lei. “Un percorso neutro, e non è nemmeno mai andata in nomination”, ricorda l’attore. Paola Di Benedetto, dunque, sia per Licia che per Zequila non meriterebbe di arrivare in finale. Licia infatti rimpiange di non aver contribuito a mandarla in nomination: “Ho fatto un errore, invece di fare il nome di Sara dovevo nominare Paola, così scoprivamo il pensiero del pubblico.” dichiara, “Certi errori si pagano”, aggiunge Antonio. Proprio quest’ultimo, prima di avere la certezza di arrivare all’ultima puntata, dovrà superare la nomination di questa settimana che lo vede al televoto con due personaggi molto forti: Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Riuscirà a spuntarla?



