Chi è Raoul Bellanova, fidanzato Paola Di Benedetto/ Dopo la crisi è tornato l’amore: la conferma sui social

E’ tornato il sereno tra Paola Di Benedetto e il fidanzato Raoul Bellanova. Dopo un momento di crisi, il calciatore italiano, difensore del Torino e della nazionale italiana, e la ex vincitrice del Grande Fratello Vip sono tornati insieme. La conferma è arrivata durante una apparizione pubblica che ha visto la coppia presenziare ad una cena a Portofino resa ancora più magica e speciale da un tramonto color arancio sullo sfondo. I due hanno immortalato il momento con uno scatto pubblicato sui social che, manco a dirlo, è diventato virale!

Che dire la scintilla è ripartita tra i due dopo l’annuncio via social che la modella e conduttrice radio-televisiva aveva fatto per confermare la fine dell’amore. Il motivo? Nessun tradimento, ma semplicemente delle differenze caratteriali che sembrerebbero superate visto che i due oggi sono nuovamente una coppia.

Paola Di Benedetto e il fidanzato Raoul Bellanova sono tornati insieme

“Io e Raoul conferiamo la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà visto che abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi”. Con queste parole Paola di Benedetto annunciava mesi fa la rottura col fidanzato Raoul Bellanova ai suoi fan su Instagram. Nessun tradimento quindi tra Paola Di Benedetto e il fidanzato Raoul Bellanova. Del resto lo aveva sottolineato la stessa ex vincitrice del Grande Fratello Vip: “non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro”. La causa della fine della loro relazione era dovuta a differenze di carattere che, a lungo andare, hanno creato un distacco da parte di entrambi.

A distanza di poche settimane qualcosa è cambiato. Tra i due, infatti, è tornato il sereno per la gioia dei tantissimi fan della coppia! Paola e Raoul, infatti, hanno pubblicato una foto sui social a conferma che entrambi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore, con la speranza che questa volta sia a lieto fine!











