Licia Nunez/ “Fernanda Lessa? Non mi ha offeso, sono fiera di essere lesbica, ma…” (Grande Fratello Vip 4)

Licia Nunez è indecisa: in seguito alla puntata del Grande Fratello Vip 4 della settimana scorsa, non sa se perdonare Fernanda lessa oppure no. Ha scoperto infatti quali parole abbia usato per definirla e forse non è rimasta sconvolta di fronte alla rivelazione, ma i rapporti fra le due donne sono diventati subito freddi. Anche se Fernanda ha fatto di tutto per chiarire e chiederle scusa sia da sola che con l’aiuto di Rita Rusic. All’invito di quest’ultima di abbracciare la modella, Licia però ha deciso di rispondere in modo negativo. “Sono una persona diretta e sincera, non posso snaturarmi. Capisci?”, ha sottolineato. Per l’imprenditrice però i tempi del reality sono così stretti che si potrebbe benissimo accelerare tutto, trovare spazio per il perdono. “È pentita”, ha detto la Rusic cercando di appianare la situazione. “Non ha offeso la sottoscritta, perchè io sono orgogliosa di essere lesbica, ma ha offeso tutte le persone, tutta la mia di categoria. Si è pentita, ma io non posso fare cose contro la mia natura, non lo farò mai nella mia vita”, ha risposto però la Nunez. Sembra che la Lessa abbia compreso il punto di vista dell’altra concorrente e che abbia cercato di mantenere un profilo basso sia in quel momento che nelle ore successive. Nonostante il rifiuto, l’attrice sembra pian piano incamminarsi lungo la via del perdono, visto che non esita a parlarle o mangiare al suo fianco. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Fernanda Lessa.

Licia Nunez, Grande Fratello Vip 4: si è ripresa?

Licia Nunez si sta pian piano riprendendo da quanto accaduto la settimana scorsa al Grande Fratello Vip 4, anche se il suo umore sta ritornando positivo a fatica. In seguito alla puntata, l’attrice ha approfittato della presenza di Pasquale Laricchia per sondare il terreno e chiedergli che cosa pensasse di lei. “Si percepisce che hai avuto un passato interessante e profondo, un percorso pieno di lotte, quando ti dicono che sei seria credo che sia solo il tuo abito perché tu ti vuoi presentare così, ma c’è anche un’alternativa, quando sorridi sei diversa, emani solarità”, ha risposto l’Highlander, invitandola anche a guardarsi dall’esterno per capire come agire. Sono bastate le sue parole a riportare la Nunez verso una dimensione più positiva, anche se ha ammesso di trovare difficile ricevere attacchi di continuo. “Io qui sto bene ma non è facile ricevere sempre attacchi, ho pensato anche alle parole di Alfonso, che sono molto amata fuori, questo mi ha reso molto felice perché significa che ho trasmesso qualcosa”, ha risposto. Licia però non è riuscita a fare del tutto tesoro del consiglio di Pasquale: tirare fuori la sua solarità ed essere spensierata, come prima. In questi giorni continua ad essere piuttosto cupa, anche se ricevere una lettera della compagna nella scorsa diretta le ha dato una ventata di energia.

