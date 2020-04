Licia Nunez “L’alcol il mio migliore amico”/ Dopo l’aborto sprofondata, ora un figlio

Pubblicità

LICIA NUNEZ, DALL’ABORTO ALL’ALCOL

Licia Nunez si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair dove tratta, tappa dopo tappa, i momenti clou della sua vita quasi come ha fatto al Grande Fratello Vip 2020. L’attrice si è trovata spesso a dover affrontare i fantasmi del suo passato e se nelle prime settimane questo aveva il volto di Imma Battaglia, la donna che le ha rubato il cuore e per la quale ha fatto coming out ormai otto anni fa, in seguito ha assunto le caratteristiche di un doloroso aborto, di un addio importante e di un tunnel che l’ha portata all’alcol. Lei stessa spiega di aver perso il suo bambino in seguito ad un aborto spontaneo in cui anche lei ha rischiato grosso e poi rivela: “Io ho scelto di toccare il fondo, il mio migliore amico è diventato l’alcol. Mi sentivo in colpa…Sono stata dipendente dall’alcol per più di nove mesi… poi sono caduta in casa di notte, perché avevo bevuto. Mi sono svegliata per terra, il giorno dopo, e ho chiamato il mio ginecologo. Mi ha detto: “Adesso provvedo io. Hai bisogno di un sostegno”. Da lì ho iniziato un percorso di analisi, ho elaborato l’aborto come fosse un vero lutto”.

LICIA NUNEZ VUOLE DIVENTARE MADRE

Rimane il fatto che la sua vita è cambiata soprattutto in quest’ultimo periodo con i suoi 33 mesi al fianco di Barbara Eboli con la quale adesso sogna una famiglia e un figlio dicendosi pronta ad affrontare tutto quello che questo comporta e significa per una donna. L’attrice confida di averlo subito detto anche alla sua attuale compagna spiegando a Vanity Fair: “Ha capito il mio desiderio di maternità maturato in questi ultimi anni. Mi sono sempre detta che sarei voluta diventare madre se ci fossero state le condizioni giuste. La prima? Avere una relazione solita perché un bambino deve crescere in un ambiente pieno d’amore, indipendentemente se quelle persone che si amano solo due donne, due uomini, un uomo e una donna. Adesso non si può, ma appena il mondo sarà più tranquillo è quello il mio desiderio”.



