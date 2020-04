Barbara Eboli, fidanzata Licia Nunez/ Contro tutti: da Sossio a Patrick (Live)

Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, è tra gli ospiti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show condotto da Barbara d’Urso e trasmesso domenica 5 aprile 2020 su Canale 5. La Eboli è pronta a difendere ancora una volta la fidanzata eliminata la scorsa settimana durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2020. Sin dall’inizio dell’avventura di Licia Nunez all’intento della casa del GF VIP 4, Barbara si è fatta notare fuori dalla casa per il suo temperamento e per il suo carattere schietto e sincero. La donna, infatti, ci ha sempre messo la faccia sin dal confronto con Imma Battaglia, la ex di Licia, sia quando ha dovuto difendersi e difendere il suo amore dalle immancabili polemiche. Nelle ultime settimane la compagnia di Licia Nunez ha deciso di prendere una posizione nei confronti di Sossio Aruta e della compagna Ursula Bennardo scrivendo della parole davvero pesanti sui social. “Pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m..da che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo” – ha scritto la Eboli contro Sossio e Ursula precisando poco dopo – “detto ciò, a una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della co…ta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di m..da. Altrimenti potresti perdere qualche televendita”.

Barbara Eboli contro tutti per difendere Licia Nunez

Ma non finisce qui, visto che Barbara Eboli ha concluso dicendo: “a differenza tua ti taggo perché non ho nessun problema a dirti quello che penso! Ed esattamente come te guai a chi mi tocca chi amo, ognuno si tenesse il suo! Altrimenti fino alla fine dovunque e comunque”. La replica di Ursula Bennardo non è tardata ad arrivare sempre tramite i social: “i compagni/compagne e mariti dei concorrenti non sanno più come fare per cercare un po’ di popolarità…”. Ha aggiunto una risata e poi ha continuato: “Lasciateli sfogare, è peccato… Le parole e gli insulti che usano li descrivono da soli”. Va detto che non è la prima volta che Barbara Eboli si fa notare sui social con attacchi diretti agli ex coinquilini della compagne. Alcune settimane prima, infatti, aveva puntato il dito contro Antonella Elia e Paola Di Benedetto scrivendo: “ma la cattiveria? Accompagnate da quell’inetto insulso di Sossio Aruta ritenendosi divertenti! Con tutto quello che accade vorremmo vedere leggerezza non cattiveria. Serpi” indirizzando ancora una volta un messaggio anche alla compagna dell’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Ursula Bennardo ma perché non te lo vieni a riprendere? Cafone e cattivo”. Anche Patrick Pugliese è finito nelle mire della fidanzata di Licia Nunez che l’ha definito un traditore: “ci ha puntato 50 euro sulla sua esclusione dalla finale… Cosa devo dedurre? Che non la salverà? Cari fan di Patrick ora voglio vedere chi è il traditore… Tutta la vita Paolo Ciavarro…La differenza è che Licia crede in lui come finalista, ma lui no. Bene così. Tutti si scoprono per quello che sono prima o poi”. Una riflessione arguta, ma reale visto che Licia Nunez è finita davvero al televoto e ha abbandonato la casa del GF VIP 4 a pochi giorni dalla finale. Le parole scritte contro Patrick hanno naturalmente innescato la polemica che la Eboli ha cercato di spegnere commentando: “pensate quello che volete abbiamo finalmente scoperto il pensiero Patrick. Tanto arriva la finale tranquilli, siete fortissimi…”.



