Licia Nunez riceve una sorpresa dal fratello/ “Ti esorto a resistere perché…”

Licia Nunez si commuove per la lettera del fratello: “Sei all’Isola…”

Licia Nunez ha un temperamento molto forte e tende a scontrarsi con gli altri naufraghi. Licia ha discusso animatamente con Clemente Russo ma anche con Estefania Bernal. Il diverbio è iniziato quando Clemente Russo stava pescando e Laura, insieme a Estefania, si sono avvicinate a lui incoraggiandolo. Ma Clemente Russo a quel punto ha replicato: “Tifate in silenzio. Tante volte si va a pesca anche per rilassarsi, senza nessuno che dà fastidio. Però va bene potete starci, l’importante è che state in silenzio”. Licia Nunez però non ha apprezzato il comportamento di Clemente Russo e ha inveito contro di lui: “Se non avessi capito il tuo modo di scherzare, ti manderei a ca*are in maniera indecente”.

Nei giorni scorsi Licia ha ricevuto una emozionante lettera da parte del fratello. Licia l’ha letta a voce alta commuovendosi: “Ho saputo che la trasmissione proseguirà per un altro mese. So che mentalmente e fisicamente sarà dura per te ma ti esorto a resistere perché come ti ho detto prima della tua partenza tu non sei all’Isola per partecipare ma per vincere”. Poi il fratello la rassicura sulle condizioni della sua famiglia e dice: “Mamma ti segue tutti i giorni”. Licia Nunez commenta: “Le parole di mio fratello mi danno una grande carica perché lui rappresenta questo per me. E’ normale che io mi sia commossa”.

Da diverse settimane Licia Nunez è a Playa Sgamada. Rispetto a Playa Rinnovada i rapporti con i naufraghi sono molto più distesi e l’attrice si è ben integrata con tutti. Nel corso della serata di venerdì, i concorrenti delle due isole – Playa Sgamada e Playa Rinovada – si sfidano in una prova per ottenere una ricompensa. Lo Spirito dell’Isola ha deciso di organizzare questa sfida dopo aver ascoltato le volontà dei naufraghi. Infatti, negli ultimi giorni, i membri di Playa Sgamada (Estefania, Clemente, Laura, Licia e Fabrizia) hanno pensato molto al trattamento che hanno avuto dal gruppo. Si sono quindi coalizzati e si sono ribattezzati i Tatanka, ossia dei bisonti coraggiosi e determinati a combattere chi li ha traditi. Il gruppo arriva quindi in Palapa per sfidare gli altri concorrenti e ottenere una rivincita personale. Non mancano le critiche tra le due fazioni ed entrambe sono cariche per affrontare la sfida. I naufraghi hanno di fronte a sé una cassa con del cibo e la squadra che vincerà porterà con sè la propria ricompensa e quella dell’altra fazione.

I Tatanka mandano in sfida Laura, Licia e Fabrizia che si scontrano con Carmen, Mercedesz e Maria Laura. Alla fine prevalgono i Tatanka. La sfida però prosegue poiché Clemente e Roger propongono ad Alvin una nuova prova ricompensa e sono loro due a scontarsi. In palio un ananas e due uova. A vincere è Clemente e Roger invece ha un piccolo infortunio. Nel corso della diretta di venerdì 13 maggio, lei e i compagni – Estefania, Clemente, Laura e Fabrizia – vengono sottoposti a un televoto flash. Le prime a salvarsi sono Licia e Fabrizia, mentre è Laura Maddaloni a doversene andare per sempre dall’isola. Dopo l’esito del televoto su Playa Rinovada, i membri di Playa Sgamada accolgono con entusiasmo il nuovo eliminato, Marco Cucolo, che per la seconda volta torna su questa spiaggia.











