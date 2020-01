Licia Nunez/ “Rita Rusic? In passato era il mio sogno erotico!” (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez è attratta da Rita Rusic? Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, l’attrice ha rilasciato una particolare dichiarazione tra le pagine di “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Lei, in passato, nei miei momenti di intimità, è stata un po’ il mio sogno erotico!”. La produttrice cinematografica ad oggi, non ha particolari rapporti di confidenza con l’ex di Imma Battaglia. “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. – ha raccontato la Rusic commentando la sua decisione – Vivo da otto anni a Miami, ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!”. Poi aveva aggiunto: “Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Licia Nunez al GF Vip 4

Licia Nunez è tra le indiscusse protagoniste del GF VIP 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini. L’attrice de Le tre rose di Eva, infatti, è stata sin dalle prime puntate al centro di un vero e proprio triangolo amoroso per via della sua storia d’amore con Imma Battaglia, oggi felicemente sposata con Eva Grimaldi. Stando a quanto raccontato da Licia, la Battaglia l’avrebbe tradita e poi lasciata proprio con la Grimaldi. Per questo motivo l’attività LGBT ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire il suo punto di vista e difendersi dalle accuse della ex compagna. Tra le due c’è tanta freddezza come sottolineato dallo stesso conduttore Alfonso Signorini. “Io credo che le storie vanno raccontato bene per rispetto dell’amore a te stessa e dell’amore di cui parli, per rispetto di Eva perchè nella mia vita sono sempre stata una donna attenta e solidale” – dice Imma Battaglia che cerca di difendersi dalle accuse di tradimento di Licia: “è una bugia, la verità è scomoda. Licia sa perfettamente che nel marzo 2010 ho trascorso il mio 50imo compleanno da sola a Gerusalemme con mia madre. Mi ha fatto un regalo meraviglioso, ma non era con me perchè doveva lavorare”

Licia Nunez: “Imma Battaglia ha conosciuto Eva Grimaldi quando…”

Licia Nunez ha prontamente replicato alle parole di Imma Battaglia: “quando abbiamo cominciato la nostra relazione io ero una ragazza di 26 anni e tu una donna di 45 anni ed io ti ho sostenuta ogni volta nei tuoi successi”. L’attrice poi confessa: “la nostra storia era in crisi, ma tu sai benissimo che hai aperto un portone, a luglio hai conosciuto Eva…”. La versione di Licia è chiara: Imma ha conosciuto Eva quando ancora era fidanzata con lei. L’incontro con la ex compagna ha fortemente turbato l’attrice de Le tre rose di Eva che, dopo la diretta, è letteralmente crollata in camera da letto. “Io vivo la vita così, sempre di pancia perchè sono una persona vera, probabilmente non sono una donna di spettacolo. Sono un’attrice che arriva sul set, lavora e torna a casa e basta” dice in lacrime la Nunez rincuorata da Antonella Elia, Andrea Denver e Paola Di Benedetto. L’Elia è molto vicina all’attrice: “siamo tutti sconvolti”, ma è con il modello Andrea Denver che Licia si confida nuovamente.

Licia Nunez: “ho fatto tantissime rinunce per Imma Battaglia”

In camera da letto con la voce rotta dalle lacrime, Licia Nunez si confida a cuore aperto con Andrea Denver. “Ho dato 7 anni della mia vita, ho fatto tantissime rinunce” dice l’attrice fortemente provata dal messaggio sbagliato che può essere passato in tv. “Passa un messaggio sbagliato” dice Licia sconvolta da quanto successo.”Non mi aspettavo di incontrarla, ma soprattutto è evidente che non mi aspettassi una ammissione di colpe da parte sua” dice parlando del tradimento di Imma Battaglia. Poi l’attrice torna sulla questione: “Non hai le palle a 50 anni di dire mi sono innamorata di un’altra persona”. Poi la Nunez si confronta anche con Rita Rusic parlando di Eva Grimaldi: “è un’amica e poi tu dopo una conoscenza di non so di che cosa, di qualche mese, lei trascorre il Natale con te e tu ci tieni a scrivere nella tua agenza personale la cosa?. Quando ami vuoi capirle le cose, perchè quelle coincidenza, perchè quel giorno era distratta, perchè quel giorno in cucina ti ha detto “si possono amare due persone contemporaneamente?”. Infine l’attrice preferisce trascorrere la notte sul divano con Antonella Elia che dice: “a me Imma Battaglia è stata proprio sulle palle a dire la verità” con Adriana Volpe che si domanda “non capisco perchè è venuta qua?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA