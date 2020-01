Licia Nunez, lacrime per Imma Battaglia/ “Non ha le palle..” (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez alla fine crolla. Dopo una serata complicata passata in diretta al Grande Fratello Vip 2020 ieri sera, la dolce attrice de Le Tre Rose di Eva, si lascia andare ad un pianto liberatorio, a “lacrime di frustrazione” che non sono passate inosservate agli altri inquilini della casa. Antonella Elia prende in mano la situazione convinta di poter trascinare l’attrice nel soggiorno per andare avanti e farle dimenticare le lacrime ma lei la prega di andare via sottolineando di “avere i suoi tempi, di doversi rispettare” affrontando quello che è successo e pensandoci un po’ su. Alla fine tra le lacrime si sfoga con Andrea prima e con Rita Rusic poi ammettendo: “Io volevo solo capire quello che è successo, vorrei una risposta ai mille dubbi, a quel momento in cui in cucina mi ha detto ‘secondo te si possono amare due persone contemporaneamente'”. Licia Nunez è sicura che il suo sia stato un tradimento e lo ribadisce con forza parlando con Andrea.

LICIA NUNEZ IN LACRIME DOPO IL CONFRONTO CON IMMA BATTAGLIA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Ad un certo punto, ancora in lacrime, rilancia: “Tu a 50 anni non hai le palle di dire di essersi innamorata di un’altra donna?”. Questo sembra essere il cruccio di Licia Nunez che è convinta che ci siano stati molti segnali che le hanno fatto capire di essere stata tradita da Imma Battaglia, che nega. Rita Rusic è convinta che le due sono persone intelligenti e che avranno ancora modo di chiarirsi e spiegarsi ma che sicuramente lei è uscita a testa alta dal confronto, di “essere stata elegante, una gran signora”. Intanto Eva Grimaldi nelle storie su Instagram ha condiviso il pensiero di Turchese Baracchi che si chiede come mai, dopo questi anni, Licia Nunez parli ancora di questa storia. Nelle scorse ore aveva scritto: “Come fa il mare prima della tempesta. Di forza e purezza che nessuno è in grado di arginare. Ed io non permetterò a nessuno di arginare il mio mare. Sarò sempre al tuo fianco”. La sua posizione è chiara, così come lo è quella di Imma Battaglia, calerà il sipario su questa storia?

