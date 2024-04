Lidia e Felice, chi sono i genitori di Joe Bastianich/ Il libro dedicato al padre ‘Le regole del successo’

L’esperienza in un reality, in questo caso l’Isola dei Famosi 2024, accende sempre i riflettori sulla vita privata dei protagonisti, con particolare riferimento agli affetti più cari. Un focus doveroso lo merita Joe Bastianich, forse tra i concorrenti più ‘altisonanti’ di questa edizione; sia per notorietà che per caratura professionale. Della sua attività di ristoratore e chef sappiamo praticamente tutto, ma chi sono i suoi genitori Felice e Lidia?

Non molti sanno che se Joe Bastianich ha coltivato e portato alle stelle la sua passione per la ristorazione, buona parte dei meriti sono proprio dei suoi genitori Felice e Lidia. L’apertura del primo ristorante di famiglia risale al 1964, quando lo chef non era ancora venuto al mondo. Alcuni anni dopo i genitori presero in gestione anche un altro locale ma entrambe le proprietà furono poi vendute prima che l’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 potesse realmente cimentarsi con l’arte dei fornelli. Tale ambizione spunta nel 1993; Joe Bastianich convinse infatti mamma Lidia e papà Felice ad aprire insieme un’altra attività di ristorazione ed è probabilmente da qui che parte la sua storia luminosa nel settore.

Joe Bastianich, le ‘regole del successo’ apprese grazie ai genitori: Lidia e Felice

Dopo l’apertura del ristorante a Manhattan con i genitori – Lidia e Felice – Joe Bastianich allargò i confini della sua attività imprenditoriale tenendo sempre a mente gli insegnamenti di suo padre e sua madre che prima di lui avevano gettato le basi della sua passione per i fornelli. Lo chef e imprenditore si è sempre detto grato ai genitori proprio per tali spunti, al punto che nel 2020 decise di mettere nero su bianco in particolare gli insegnamenti di suo padre Felice con un libro intitolato “Le regole del successo”.

Il libro di Joe Bastianich viene dunque pubblicato a 10 anni dalla scomparsa di suo padre, una perdita che sicuramente ancora oggi segna una ferita nel cuore del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Dolorosa sarà stata anche la separazione dei suoi genitori, risalente al 1997. Sua madre Lidia non ha però mai fatto sentire il peso di quella decisione, anzi, accompagna il figlio nella sua ascesa nel mondo della ristorazione e spesso l’abbiamo anche apprezzata sul piccolo schermo in compagnia dello chef.











