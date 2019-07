Lidia Macchi, oggi sentenza Stefano Binda/ “Non l’ho uccisa”: condanna o assoluzione?

È attesa per oggi, al più tardi domani mattina, la sentenza sul caso Lidia Macchi con la Corte d’Appello di Milano riunita per dirimere sull’assoluzione o condanna a Stefano Binda, l’amico della ragazza accoltellata senza pietà con 29 coltellate nel bosco di Cittiglio l’ormai lontanissimo 1987. Dopo la decisione della Corte d’Assise d’Appello di riaprire l’istruttoria per questo Secondo Grado (in primo grado nell’aprile 2018 fu condanna all’ergastolo per Binda), dopo la clamorosa novità del possibile autore della lettera considerata prova regina contro Stefano Binda durante il primo, lungo, processo al Tribunale di Milano, oggi si dovrebbe giungere alla sentenza dei giudici d’Appello che dovranno confermare la condanna o promuovere l’assoluzione (con immediata scarcerazione visto che Binda non è in concorso con altre condanne o accuse). Presente in aula, l’imputato all’apertura dell’udienza ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee: «io sono innocente. Non l’ho uccisa io, non so nulla di quella sera, ero a Pragelato dall’uno al sei (del gennaio 1987 ndr), ricordo di due pullman di persone e solo al ritorno ho appreso della notizia dell’uccisione di Lidia Macchi».

OGGI SENTENZA BINDA: ASSOLUZIONE O CONDANNA?

La vacanza di cui fa riferimento Stefano Binda è quella di Gioventù Studentesca organizzata dall’1 al 6 gennaio di quel 1987, dove l’allora ragazzo sosteneva di esser stato per l’intera durata non potendo dunque essere presente al momento dell’omicidio. Ancora Binda in aula questa mattina sostiene «Sono estraneo a tutti i fatti, a tutti gli addebiti. Non ho spedito, non ho fatto arrivare a chicchessia nulla che fosse anonimo (lettera ‘In morta di un’amica’, spedita il giorno del funerale e considerata dall’accusa la prova regina contro Binda, ndr). Non ho ucciso persone, sono innocente». La discussione è poi proseguita con l’intervento del procuratore generale Gemma Gualdi che guida i capi d’accusa contro Stefano Binda, accusato e già condannato di essere il killer della giovanissima Lidia. Se la tempistica dei giudici d’appello fosse rispettata appieno, si potrebbe giungere alla sentenza anche a fine giornata. I giudici dovranno valutare la veridicità della testimonianza dell’avvocato Piergiorgio Vittorini tenuta lo scorso 18 aprile nell’ultima udienza prima della sentenza di oggi: in aula il legale ha presentato uno scritto di un suo cliente rimasto per ora anonimo che sostiene di aver scritto lui la lettera “In morte di un’amica” ma di non essere colpevole dell’assassinio di Lidia Macchi. Quel suo cliente avrebbe scritto la lettera come forma di protesta ma che finora non ha voluto mostrarsi perché non un alibi per la notte del delitto avvenuto nel 1987. Nel frattempo, la prima sezione penale della Cassazione aveva già rigettato il ricorso presentato dai legali di Binda contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che ha confermato le esigenze cautelari per il 51enne.

