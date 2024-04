Lidia, mamma di Joe Bastianich/ In studio all’Isola dei Famosi 2024? Il web la reclama

Lidia, la mamma di Joe bastianich ospite all’Isola dei Famosi 2024?

Chi segue Joe Bastianich nelle sue attività non può non conoscere Lidia, la mamma del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 che, affiancando il figlio in tv, ha conquistato l’affetto e la simpatia del pubblico. Lidia Bastianich, infatti, insieme al figlio, è stata giudice del reality Family Food Fight Italia. Un’esperienza importante per la donna che, insieme al marito Felice, venuto a mancare nel 2010, ha dedicato la propria vita alla ristorazione dando un futuro anche ai propri figli, Joe e Tanya. Donna forte ed energica, la signora Lidia è sempre stata una punto di riferimento per Bastianich che, non solo ha deciso di seguire le orme della propria famiglia, senza rinunciare ai propri sogni, ha avuto proprio nella madre una fonte d’ispirazione.

Simpatica, ironica, schietta e sincera, Lidia Bastianich rappresenta una donna che, emigrata negli Stati Uniti, ha lavorato duramente per dare un futuro alla propria famiglia. Oggi, la signora Lidia è anche la prima fan del figlio che potrebbe supportare anche nello studio dell’Isola dei Famosi 2024.

Lidia Bastianich, la prima fan di Joe Bastianich

Con Deanna, la moglie di Joe Bastianich, super riservata e per nulla amante delle telecamere, a sostenere nello studio dell’isola dei Famosi 2024 Joe, potrebbe essere proprio mamma Lidia. Ogni concorrente, nel corso delle varie puntate dell’Isola, nello studio da cui conduce Vladimir Luxuria, è supportato da un parente o un amico speciale. Nel corso delle varie puntate del reality, così, tale compito, potrebbe spettare proprio a mamma Lidia.

Una presenza, quella della signora Bastianich, che i fan di Joe reclamano. La signora Lidia, infatti, è amatissima dai followers di Joe e la sua presenza in studio verrebbe particolarmente apprezzata.











