Lidia Schillaci è Edith Piaf/ La polemica sollevata da Luca Favilla la penalizzerà? (Tale e Quale Show)

Lidia Schillaci e la polemica sollevata da Luca Favilla…

Lidia Schillaci intervistata da Caterina Balivo durante Vieni da me, ha fatto il punto della situazione, mettendo i puntini sulle “i” in merito all’ultima polemica sollevata da Luca Favilla, ballerino di Ballando con le stelle e suo fidanzato da un paio di anni. Dopo avere ufficializzato la loro relazione, l’artista di Palermo ha voluto fare le dovute precisazioni in merito. Il danzatore dello show “ballerino” di Rai1, aveva puntato il dito contro la giuria di Tale e Quale Show, rea di non avere premiato la fidanzata che ha interpretato Mia Martini. “Sì, Luca Favilla è il mio fidanzato”, ha ammesso Lidia. “Stiamo insieme da due anni -ha precisato -. Ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle, io cantavo e lui ballava. Diciamo che è stato molto intraprendente”. Poi ha aggiunto: “Perché non sono mai usciti allo scoperto? Siamo timidi, tutto qua”. Dopo avere precisato il loro rapporto d’amore, Lidia ha voluto anche soffermarsi sulla polemica dello scorso venerdì sera.

Lidia Schillaci è Edith Piaf: la “doppia” sfida per convincere i giudici

Lidia Schillaci si è poi concentrata su Tale Quale Show e la polemica innescata da Luca su Instagram: “L’amore rende impulsivi certe volte… Tra l’altro a lui si sono accodati molti altri commenti simili. Io però non vorrei mai essere nei panni dei giudici. Io rispetto assolutamente il loro giudizio e mi dissocio da tutto questo anche perché è una giuria di qualità”. Pur cercando di metterci una “pezza” non si dissocia dal pensiero del suo fidanzato: “Io rispetto il pensiero di tutti”, ha concluso. Oltre a Favilla, anche Carolyn Smith faceva il tifo per la Schillaci: “Mi trovo a Miami e non ho potuto vedere dal vivo la tua performance. Ma posso giurare che sei stata meravigliosa. Per fortuna che Alessandro (Siani, ndr) era in giuria e che ha apprezzato come hai emozionato il pubblico in studio e a casa, fino a Miami. Non voglio commentare oltre…”, ha scritto la coreografa su Instagram. L’interpretazione di Mia Martini le è costata il nono posto nella classifica generale: andrà meglio stasera con Edith Piaf?





© RIPRODUZIONE RISERVATA