Lidia Schillaci/ “Sono fidanzata da due anni con Luca Favilla”

Dopo le voci delle ultime settimane, confermate dalla recente sfuriata social per quanto accaduto a Tale e quale show, Lidia Schillaci esce allo scoperto: lei e Luca Favilla sono fidanzati da due anni. Una relazione tenuta nascosta ai media per privacy, ma che finalmente è stata ufficializzata dalla cantante. L’ennesima “certificazione” è arrivata venerdì, con il ballerino di Ballando con le stelle che se l’è presa con la giuria del talent show di Rai 1 per il giudizio sulla performance della Schillaci nei panni di Mia Martini. «L’amore rende impulsivi certe volte», spiega Lidia Schillaci a Vieni da me, sottolineando: «Stiamo insieme già da due anni: non l’abbiamo mai detto perché sono molto timida e lui pure». Un amore iniziato grazie al programma di Milly Carlucci: «Ci siamo conosciuti a Ballando con le stelle, io cantavo e lui ballava. E’ stato attratto dalla mia voce, ci siamo conosciuti ed è stato intraprendente. Non c’è tanto da dire perché siamo molto timidi e molto semplici, legati ai valori della vita».

LIDIA SCHILLACI E LUCA FAVILLA FIDANZATI: L’ANNUNCIO A VIENI DA ME

«In questo lavoro non bisogna essere gelosi, un po’ di gelosia sana ci sta ma va messa da parte: bisogna andare avanti con altri tipi di valori», spiega Lidia Schillaci, che è tornata sulla sfuriata di Luca Favilla: «Sui social ci sono stati commenti tutti simili a quelli di Luca, al torneo c’è un livello altissimo e io non vorrei mai essere nei panni dei giudici: io rispetto assolutamente la giuria e quello che hanno detto. E’ una giuria assolutamente di qualità, mi dissocio da tutti i commenti negativi. Anche da Luca? Io rispetto il pensiero di tutti, il suo e di tutti quelli che hanno commentato». E la sua prova l’ha resa orgogliosa: «Io mi sono emozionata dalla prima all’ultima nota, mi è entrata dentro tutto il suo dolore e tutta la sua sofferenza. Mia Martini è stata una donna meravigliosa».

