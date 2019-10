Luca Favilla: “giudici che avete fumato?/ Il fidanzato di Lidia Schillaci sbotta…

La prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2019 vinta da Antonio Mezzancella nei panni di Ultimo è stata caratterizzata anche da una polemica. Lidia Schillaci, concorrente della nona edizione, dopo aver imitato nella prima parte della trasmissioni voci importanti come Lady Gaga e Maria Callas, si è calata nei panni della grandissima Mia Martini. La corista di Elisa ed Eros Ramazzotti ha interpretato uno dei brani simbolo della grande Mimì ovvero Almeno tu nell’universo. Una sfida complciatissima per Lidia Schillaci la cui imitazione non è stata apprezzata dalla giuria. Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e il quarto giudice Alessandro Siani hanno bocciato non solo la somiglianza fisica non considerando all’altezza il lavoro dei truccatori, ma anche la voce con cui la Schillari ha portato in scena il ricordo di Mia Martini. Un giudizio severissimo che ha scatenato la reazione del fidanzato di Lidia, Luca Favilla che, da Miami, dove si trova attualmente, ha puntato il dito contro la giuria. Su Instagram Stories, infatti, sulla foto dei giudici, ha scritto: “ma che vi siete fumati?”.

LIDIA SCHILLACI IMITA MIA MARTINI, IL FIDANZATO LUCA FAVILLA ATTACCA I GIUDICI: “IMBARAZZANTI”

Dopo l’emozione provata sul palco di Tale e Quale Show 2019 nei panni di Mia Martini, Lidia Schillaci ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno apprezzato la sua esibizione. “Con molta umiltà ho cantato questo brano che rimarrà in eterno come la grande Mia Martini … grazie Mimì per quello che mi hai regalato stasera, son convinta che da lassù hai ascoltato anche te. La mia emozione è stata fortissima ed incontenibile”, ha scritto la cantante. Tra i tanti commenti sotto il post, spunta quello del fidanzato Luca Favilla che dopo aver visto l’esibizione della fidanzata, si è scagliato contro i giudici, rei di non essere stato obiettivi nei loro giudizi. “Imbarazzante il modo in cui i giudici cercano di descrivere in modo più che superficiale il modo di cantare e l’impegno messo nel provare ad imitare un pilastro della musica italiana…chissà perché…”, ha premesso Luca Favilla nel suo lungo sfogo. “Chissà perché non gli è stata affidata una cantante più affine a lei…chissà perché dopo la prima puntata è sempre stata buttata giù in qualche modo. Il ciuffo fuori posto, la scarpa troppo stretta, la voce non somigliante…chissà perché…eh…care agenzie di talent…aprite gli occhi“, ha aggiunto il ballerino di Ballando con le stelle. Infine, Luca si è complimentato con la fidanzata: “Sei stata fenomenale! Sei riuscita a trasmettere un’emozione devastante anche davanti lo schermo… la migliore!”.





