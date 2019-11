LIGABUE A CAMPOVOLO/ Concerto alla RCF Arena Reggio Emilia per i 30 anni di carriera

E’ ormai il luogo deputato ufficiale quando Ligabue vuole fare festa con i suoi fan. Gli anniversari sono l’evento perfetto, da quando 15 anni fa il cantautore emiliano tenne il primo storico evento al Campovolo di Reggio Emilia davanti alla cifra record di quasi 200mila spettatori. Adesso il luogo è stato ribattezzato RCF Arena Reggio Emilia ed è uno spazio unicamente dedicato ai concerti. Qui il prossimo 12 settembre 2020 Ligabue tornerà a deliziare i suoi fan con un evento che celebrerà i 30 anni di carriera. Si tratta di uno spazio completamente rinnovato e pensato per la musica, attrezzato a ospitare oltre 100mila spettatori e in cui ogni dettaglio, dalla visibilità all’acustica, è pensato nel modo migliore.

VENDITA BIGLIETTI

I biglietti saranno messi in vendita dalle 16.00 del 13 novembre e da oggi per gli iscritti al BarMario. Prezzi (incluso diritto di prevendita): Green & Blue Zone 49 euro, Yellow & Orange Zone 65 euro, Red Zone 70 euro, Gold Package 250 euro (199 euro in promozione, per tutti coloro che acquisteranno fino a lunedì 2 dicembre, salvo disponibilità). Il luogo ospita molti punti ristorazione, un’area giochi, una multimediale, una ancora dove si potrà assistere a una sorta di museo di immagini dedicate ai 30 anni di carriera di Ligabue e anche una ruota panoramica. Dal 2 marzo saranno disponibili su www.ligabue.com e www.friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi, alle modalità di accesso all’area concerto (in base alla tipologia di biglietto acquistato), al campeggio e ai treni speciali (A/R in giornata per Reggio Emilia).

