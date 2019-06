LIGRE/ Video, l’incrocio tra un leone e una tigre: è il felino più grande al mondo

Si chiama Apollo, ha 5 anni e vive in uno zoo safari della Carolina del Sud il “ligre” più grande del mondo. Se non avete mai sentito parlare di questa specie non preoccupatevi, non siete i soli, ma sappiate che si sta spalancando per voi un nuovo mondo. Il ligre è infatti il risultato dell’accoppiamento tra un leone maschio e una tigre femmina. Si tratta di un incrocio documentato solo in cattività dal momento che leoni e tigri normalmente non condividono lo stesso territorio, fatta eccezione per la Foresta di Gir, in India, in antichità per aree della Persia e della Cina, e che dunque per abitudini non hanno molte possibilità per accoppiarsi tra loro. In tutto il mondo sono presenti circa un migliaio di esemplari in tutto il mondo: i ligri sono richiesti soprattutto per la loro stazza, dal momento che possono raggiungere il metro e mezzo di altezza e pesare quasi 500 chili.

IL LIGRE E I SUOI FRATELLI

Il ligre Apollo, ospitato nel Myrtle Beach Safari in South Carolina, Usa, da Mike Holston e Kody Antle, come riportato da Il Corriere della Sera, pesa la bellezza di 340 kg. Il ligre non viene riconosciuto come specie e difficilmente potrà esserlo in futuro a causa dell’assenza di spermatozoi riscontrata negli esemplari conosciuti. Le donne di ligre, però, sono fertili e per questo possono dare vita a nuovi incroci. Per esempio: tigre maschio più leonessa dà origine al tigone, leone più ligre femmina dà vita al liligre; e ancora: leone più tigone femmina origina il litigone (occhio a non farlo arrabbiare), tigre maschio più liligre femmina dà vita al tiligre, e infine tigre maschio più tigone femmina produce come risultato la nascita di un titigone. Volete ripassare i vari incroci? Lo comprendiamo, forse era meglio limitarsi alla conoscenza di leone e tigre.





© RIPRODUZIONE RISERVATA