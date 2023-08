Lil Tay, è morta la “controversa” star dei social/ Scomparso anche il fratello di ventuno anni: è giallo

La notizia della morte di Lil Tay confermata da un componente della sua famiglia

E’ morta Lil Tay, la giovanissima star dei social. Aveva solo quattordici anni e aveva conosciuto la popolarità all’età di nove anni. La notizia della sua morte “improvvisa e tragica” è stata confermata da un componente della sua famiglia, grazie ad una dichiarazione condivisa apparsa nelle scorse sull’account social della quattordicenne, nel momento in cui è stato riferito che anche il fratello Jason Tian era morto. “È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire”, si legge nel comunicato straziante condiviso dalla famiglia sui social. Non è ancora chiara la causa della morte, perlomeno non è stata resa pubblica.

Non abbiamo parole per esprimere il dolore della perdita”, si legge nel post. “Durante questo periodo di immenso dolore, chiediamo gentilmente privacy, poiché le circostanze che circondano Claire e la morte di suo fratello sono ancora oggetto di indagine”. Nel comunicato vengono spese parole dolcissime per la piccola Claire, la cui assenza si fa già sentire. “Claire rimarrà per sempre nei nostri cuori, la sua assenza lascerà un vuoto insostituibile che sarà sentito da tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata”.

Lil Tay e le origini del successo: numeri da capogiro grazie a contenuti controversi e provocatori

Lil Tay era diventata famosa su YouTube e sui social dopo aver cominciato a pubblicare alcuni video nel 2017 a soli nove anni. I suoi filmati controversi mostravano imprecazioni, insulti, liti e contenuti provocatori. In passato aveva pubblicato dei video adoperando un linguaggio osceno per suscitare interesse per i suoi contenuti e successiva era apparsa su Good Morning America con la mamma Angela Tian per difendere la sua immagine.

In quella circostanza era emerso che mamma Angela aveva lavorato come agente immobiliare a Vancouver, prima di cambiare lavoro, perso perché aveva concesso alla figlia di produrre alcuni contenuti in alcune abitazioni che avrebbe dovuto mostrare ai clienti. Malgrado le opinioni negative degli utenti, Lil Tay aveva raccolto in tempi molto rapidi oltre 3,3 milioni di follower su Instagram, diventando a tutti gli effetti una star del web.

