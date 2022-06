Liliana De Curtis, com’è morta e malattia/ Figlia Elena: “Tua sofferenza è terminata”

Addio a Liliana De Curtis. La figlia del re della risata Totò, nata dall’amore con Diana Rogliani, è morta questa mattina nella sua casa a Roma all’età di 89 anni. I funerali si terranno nella sua Napoli, ma non è stata ancora resa nota la data. Inoltre, non è stata diffusa la causa del decesso, ma le parole della figlia Elena portano a pensare ad una malattia.

Chiamata Liliana De Curtis in ricordo di Liliana Castagnola, cui Totò era stato legato e che si suicidò proprio per amor suo, la scrittrice ha partecipato alle riprese di pellicole come “Orient Express” e “San Giovanni decollato”, senza dimenticare i suoi impegni in teatro. Nel corso degli anni è stata spetto ospite in televisione per ricordare la figura del padre, simbolo della commedia italiana, nonché delle manifestazioni organizzate in diverse località del Paese.

LILIANA DE CURTIS, LE PAROLE DELLA FIGLIA ELENA

“Oggi mi fai piangere, ma fino a ieri mi hai fatto sorridere. La vita è fatta di opposti: gioia e dolore, vita e morte, sonoro e muto, giorno e notte. Sono due assi che si incrociano e in quel punto centrale è racchiusa l’essenza della vita: l’amore. Senza amore la vita perde il suo significato”, le parole di Liliana De Curtis per rendere omaggio alla madre. Come dicevamo, Elena ha citato la sofferenza provata dalla mamma: “Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco, a breve questo respiro non lo udirò più ma mi pervaderà il sollievo, sollievo perché la tua sofferenza è terminata, apparterrai alla morte, sei diventa seria hai abbandonato le pagliacciate dei vivi”. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Liliana De Curtis, questo l’omaggio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “Ha tenuto viva la memoria di suo padre, l’indimenticabile Totò, ricostruendone vita e opere a beneficio di chi lo amava e lo ama tuttora, in tal senso è massimo lo sforzo dell’amministrazione comunale e delle Istituzioni nazionali affinché Totò possa avere presto il Museo che merita nel cuore della nostra città”.

