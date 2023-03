Liliana Petralia, moglie di Don Backy/ Il figlio Emiliano: “È parecchio stonato”

Liliana Petralia, chi è la moglie di Don Backy

Liliana Petralia è la moglie di Don Backy, al secolo Aldo Caponi. Il cantautore e l’attrice si sono conosciuti nel 1964 sul set del film “Super rapina a Milano”, di cui Don Backy scrisse il soggetto insieme ad Adriano Celentano. La celebre canzone “L’amore” di Don Backy, contenuta nell’omonimo disco del 1965, è dedicata a Liliana Petralia: “Stavamo girando il film “Super rapina a Milano” a Palestrina e ancora non ero sposato con mia moglie. In quel periodo avevamo litigato; sentivo la necessità di dedicarle una canzone che fosse il simbolo dell’amore, così come lei lo era per me”, ha raccontato Don Backy durante un’intervista a Condivisione Democratica.

Si sono sposati nel 1968 e l’anno dopo è nato il loro unico figlio, Emiliano. Prima del matrimonio Don Backy e Liliana Petralia hanno recitato insieme anche nel film “L’immensità (La ragazza del Paip’s)”, del 1967, diretto da Oscar De Fina.

Emiliano Caponi, figlio di Don Backy e Liliana Petralia

Dopo le nozze con il cantautore, Liliana Petralia ha lasciato le scene: “Lei è una donna straordinaria, l’amore che ci lega è importante e soprattutto le liti: bisogna litigare! Per cosa? Per tutto!”, ha detto Don Backy ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il figlio Emiliano non ha seguito le orme del padre: “Ha un negozio di sigarette elettroniche. Per fortuna non ha fatto il cantante: pensiamo ai figli dei Pooh, di Albano, di De André, quando hai l’ombra del babbo addosso spesso è un problema. E poi mio figlio è parecchio stonato, non avrebbe potuto cantare. Somiglia alla mamma”, ha raccontato il cantautore al Corriere della Sera.

