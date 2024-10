Storie Italiane torna ad aggiornare il caso di Liliana Resinovich. Edoardo Lucarelli, inviato del programma di Rai Uno, ha parlato con Sebastiano, il marito della vittima: “Abbiamo parlato dell’argomento di cui tutta Italia parla da quasi 3 anni, e non ha escluso che ci potremmo vedere più tardi perchè voleva fare la sua. Ora sta facendo il suo giro lavorativo dei coltelli e nel caso lo sentiremo oggi”. Nel frattempo Storie Italiane ha mandato in onda le parole di Sebastiano Visintin, intervista realizzata da Storie di Sera che però non sono state mandate in onda ieri: “Possono essere tutti contro di me, non me ne frega niente”.

Quindi ha proseguito: “Questi signori non mi hanno avvertito che Liliana era scomparsa, cosa sono venuti a fare? Io non ho mai fatto del male a Liliana, ho sofferto moltissimo, ho pianto per 8 mesi, dentro di me ero finito, pensavo di morire. Ho toccato il fondo in quel periodo, pesavo 95 chili e oggi ne peso 75. I primi tempi quando tutti parlavano male di me ho detto che un giorno mi avrebbero dovuto chiedere scusa, ma oggi non le voglio queste scuse”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO E LA FRATTURA ALLA VERTEBRA

Si torna a parlare di una frattura ad una vertebra di Liliana scoperta post mortem: “E’ una frattura di un millimetro, non so se sia vecchia o meno, ma non è assolutamente un’aggressione, non so cosa pensare e cosa possa essere successo, se qualcuno le ha fatto del male desidero che venga fuori, sono uno spettatore per capire cosa sia successo e chi lo ha fatto”.

Claudio Sterpin replica “Se non vuole le scuse che cosa vuole? Noi stiamo aspettando che la procura chiarisca i famosi 25 punti, che non sono poco e riguardano tutti loro. Ieri sera mi sono emozionato per la prima volta? Non possono non farlo quando penso che lui continua a parlare, ma l’ho detto più volte, lui non poteva non essere conscio che Liliana l’aveva persa da tanti anni, forse 7 anni. Io e Liliana ci conoscevamo da 42 anni allora, ci siamo conosciuti nel 1979 e io ho dichiarato il giorno 15 quando sono andato in Questura che in 42 anni non ci siamo mai persi di vista, e ognuno può farsi le sue congetture. Come minimo ci facevamo gli auguri di buon Natale e compleanno, ma anche trovarsi un caffè”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPINI: “MI MANCA TUTTO DI LEI”

Claudio Sterpin aggiunge: “Cosa mi manca di lei? Tutto mi manca. Lei a quest’ora potrebbe essere viva, lei avrebbe coronato il suo sogno: io l’avevo avvisata che ero avanti con gli anni ma lei disse che anche solo 6 mesi avrebbe coronato il sogno della sua vita”, dice Claudio Sterpin riferendosi alla convivenza programma fra i due: “Io e lei potevamo forse essere marito e moglie a quest’ora. Io non ho passato una notte senza non pensare a lei, ho dormito 3 o 4 ore a notte, questa è la mia vita da 3 anni a questa parte”.

A quel punto è arrivato Sebastiano in diretta a Storie Italiane: “Io sono solo in questa vicenda, vado avanti per la mia strada, non ho niente da nascondere, non ho niente a che fare con ciò che è successo a Liliana, questo voglio ribadire”. E ancora: “Io non ho niente contro la banda degli onesti…” aggiunge riferendosi a tutti coloro che puntano il dito contro lo stesso marito di Liliana Resinovich.

LILIANA RESINOVICH, IL MARITO SEBASTIANO A ELEONORA DANIELE: “NON RISPONDO A DOMANDE OGGI…”

Eleonora Daniele ha quindi chiesto lumi sui video della GoPro che sembrano un po’ strani: “Io devo rispondere alla Procura, sono qui per fare due chiacchiere, non per parlare di queste cose. Tutti questi filmati sono a disposizione della Procura e saranno loro che eventualmente mi chiederanno se avranno bisogno di qualche risposta, non in televisione”.

Edoardo Lucarelli ha quindi incalzato Sebastiano sul famoso telefono che non prendeva nel magazzino la mattina della sparizione di Liliana Resinovich: “Nella parte interna del magazzino non c’è campo, mentre vicino alla serranda il telefono prende. Un buco di tre ore? Questo lo diranno gli inquirenti e vedremo, penso che abbiamo verificato, sono stati qua 100 volte”. E ancora: “Io chiedo rispetto per Liliana, ognuno dica quello che vuole. Ieri ho incontrato i miei avvocati, ne abbiamo parlato, e tutto ciò che viene detto nelle varie tv viene registrato e bisognerà capire se sarà il caso di rispondere o meno”.