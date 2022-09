Liliana Resinovich, il mistero dell’orologio/ Il marito: “Lo portava sempre a destra”

A Estate in Diretta, programma di Rai Uno in onda tutti i pomeriggi, si è tornati a parlare del caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a gennaio nei boschi di Trieste dopo essere sparita a metà dicembre. Estate in Diretta è tornata ad intervistare Sebastiano Visentin, il marito della vittima, che ha commentato le notizie recenti circa il fatto che il cadavere di Liliana è stata trovato con l’orologio al polso sinistro e non al destro come al solito: “Abbiamo aspettato otto mesi dalla Procura per sapere le indagini fatte dai tecnici forensi… – esordisce il marito di Liliana Resinovich in diretta tv – la questione dell’orologio, sono tutte cose che vengono dette da chi non si sa, da che fonti vengano fuori, se non siano vere o no. Cose false? Non dico questo, ma anche noi stiamo facendo delle analisi sulle 50 pagine del referto… comunque l’orologio lo portava sempre a destra e l’anello a sinistra”.

Denise Pipitone scomparsa 18 anni fa/ Il padre Pietro Pulizzi: "Diteci la verità"

LILIANA RESINOVICH, PARLA IL MARITO SEBASTIANO VISENTIN: LE FEDI E LA CREMAZIONE

Mistero anche per quanto riguarda proprio la fede nuziale, che Liliana Resinovich si sarebbe tolta prima di suicidarsi: “Mi sembra un po’ fantascienza questa cosa – racconta ancora il marito della donna triestina – anche perchè dopo settimane io non sapevo se Liliana si fosse allontanata e se fosse successo qualcosa poi quando la polizia è venuta da me in un cassetto hanno trovato fedi e catenina, non so se qualcuno in qualche modo l’abbia messa nella scatoletta. Le fedi erano lì, poi se lei se l’è tolta o qualcuno l’ha portata questa non so dirla. In casa era solita togliersela, quando faceva i lavori o la notte non dormiva con la fede”.

Shefki Kurti, moglie choc “Mi picchiava e tradiva: l'ho ucciso”/ “Pezzi nel freezer…”

Quindi Sebastiano Visentin ha concluso dicendo: “Liliana se fosse qui impazzirebbe perchè pensare a tutto ciò che è stato detto… ho visto le immagini dei crani, la sua tac, fare la riesumazione della salma mi sembra una cosa vergognosa. Il mio obiettivo è quello che Liliana mi aveva detto anni fa, lei voleva essere cremata e le sue ceneri verranno sparse nel golfo di Trieste”.

LEGGI ANCHE:

Crotone, esplode container su nave: 3 morti/ “Nessun disperso”, terzo corpo in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA