Chiede la riapertura delle indagini Tony Pipitone, il padre di Denise Pipitone. La piccola è scomparsa da poco più di 20 anni, dall’1 settembre del 2004, e il padre vuole appunto che si torni ad indagare per cercare di capire dove sia finita la stessa, all’epoca della sparizione di soli 4 anni. Ne dà notizia il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, precisando che l’indagine per la scomparsa di Denise Pipitone era stata già archiviata dalla procura di Marsala dopo che quanto si era scoperto non aveva portato ad alcuna pista e la piccola era di fatto sparita.

L’Ansa ricorda che Tony Pipitone è il papà della piccola Denise nonché l’ex marito di Piera Maggio. Quest’ultima ha sempre provato a mantenere accesi i riflettori sul caso, e da 20 anni sta cercando la verità per scoprire dove sia finita la figlia. Spesso e volentieri le speranze si riaccendono con segnalazioni di ragazze (oggi Denise Pipitone avrebbe 24 anni), che potrebbero assomigliare alla bimba sparita, ma ogni pista battuta in questi ultimi anni è sempre finita in un nulla di fatto.

DENISE PIPITONE, LE PAROLE DELL’AVVOCATO

Luisa Calamia, avvocato del papà di Denise, ha rilasciato qualche parola all’Ansa, spiegando di non poter dire se ci sono elementi nuovi, visto che la Procura non ha fino ad oggi provveduto a rispondere all’istanza presentata appunto dalla stessa su richiesta del padre di Denise Pipitone. In ogni caso la stessa legale non esclude che ci siano circostanze mai affiorate prima: solamente con elementi nuovi si può infatti riaprire un caso, lasciando quindi supporre che potrebbero essere emersi nuovi risvolti in questi ultimi mesi.

Al di là di scoprire dove sia finita la bimba oggi ragazza, non si è mai capito chi sia stato il responsabile di questa sparizione, se la malavita o qualcun’altro facente parte di un’organizzazione che rapiva i bimbi, alla luce anche delle numerose sparizioni di quegli anni, o magari semplicemente qualcuno che ce l’aveva con la famiglia e che poi è finito in qualcosa più grande di lui. Ricordiamo che Denise Pipitone venne vista l’ultima volta il primo settembre del 2004 non troppo distante dalla casa della nonna in quel di Mazara del Vallo, nota località siciliana della provincia di Trapani.

