Lilith Primavera, chi è l’attrice de Le fate ignoranti/ “Sono nata maschio…”

Chi è Lilith Primavera, attrice della serie Le fate ignoranti

Lilith Primavera, attrice tra le protagoniste della serie Le fate ignoranti, è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di “Oggi è un altro giorno”, di oggi, venerdì 29 aprile. Ai microfoni di Serena Bortone, Lilith Primavera racconterà chi è Vera, il personaggio che interpreta nella serie e che pare rappresentare anche la sua vita. «Vera (transgender) è una donna forte, indipendente e innamorata delle sue fate ignoranti», ha dichiarato l’attrice in occasione della première serie. «È una famiglia. Sono amici, sono complici, sono tutto quello che si cerca. L’amore è una cosa importante. Ho amato vestire i panni di Vera perché mi ha regalato un entusiasmo nuovo».

Alba Parietti e Francesco Oppini/ Lui: "Non ho nulla da rimproverarle"

Come Vera, anche Lilith Primavera ha affrontato un percorso simile. “Sono nata maschio e quindi c’erano aspettative di genere nei miei confronti“, ha raccontato l’attrice ai microfoni di Vanity Fair in un’intervista rilasciata a ottobre 2020.

Lilith Primavera: il rapporto con la famiglia

Durante la presentazione della serie “Le fate ignoranti”, Lilith Primavera ha parlato anche di famiglia spiegando quanto sia importante l’accettazione di un figlio da parte dei genitori indipendentemente dalle sue scelte di vita. «I genitori devono accettare i propri figli in qualsiasi modo. Credo che l’amore sia la risposta a tutte le difficoltà. Quando c’è l’amore, non si guarda a nulla, se non a preservarlo», ha detto l’attrice, ma qual è il suo rapporto con i propri genitori?

Alba Parietti, la malattia nascosta per anni/ "Ho avuto una neoplasia grave…"

“Mi sono allontanata per vivermi e oggi so con certezza che la mia famiglia mi è mancata”, ha raccontato nel 2020 a Vanity Fair. “Mi chiedo se sarei potuta essere più paziente, comprenderli e mi rispondo che no, non avrei potuto esserlo in quel momento. Magari però potrebbe esserci qualcuno più paziente di me oggi, in grado di farlo. È importante riuscirci. Anche se oggi con la mia famiglia abbiamo ricostruito un dialogo quello che si è rotto in quel momento così importante, non si ricostruisce più“, aggiungeva.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Ferri, ex marito di Alessandra Ferri/ "Il divorzio è arrivato inaspettato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA