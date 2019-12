Lilli Gruber/ “I maschi stanno facendo danni enormi, lascino le cose a noi donne…”

Lilli Gruber ospite di Daria Bignardi a L’Assedio. L’Italia non ha mai avuto un Premier donna ma ha lei che ha detto di “no” alla politica del testosterone. Nel suo libro si è fatta ispirare da una frase di Salvini: “Ho avuto una breve storia con lui… nel senso che… è stato molto maleducato perché doveva venire da me ma ha detto “Simpatia portami via”… e così ho fatto una nota all’Ansa, poteva andare al Viminale a lavorare. Lui è venuto lo stesso, io pensavo arrivasse con un mazzo di fiori e delle scuse. La volta successiva niente fuori e mi ha detto “Sono i limiti di un maschietto”… ma i maschi non sono maleducati e scortesi! Perché non scrivere quindi che noi donne vogliamo il potere ma anche le rose? Vogliamo entrambi! Questo libro lo dobbiamo a Salvini”. La giornalista racconta dell’estate in “mutande” dei politici: “Ne abbiamo visti tanti che facevano campagna elettorale in costume, mezzi nudi… io penso che chi ha un ruolo istituzionale debba avere un comportamento consono, in cravatta e vestiti. Non si fa campagna elettorale in costume da bagno”. Lilli Gruber sui social sta vivendo un momento d’oro e conosce la pagina “Le bimbe di Lilli Gruber”: “Non sono sui social ma la trasmissione lo è e la redazione anche… conosco le bimbe e qualcuno si è presentato per farsi firmare il libro. Un saluto speciale a loro con un grandissimo grazie!”.

Lilli Gruber: “Un uomo non può essere femminista perché è un uomo!”

Lilli Gruber non è neanche su Facebook: “Ho scelto di non stare sui social network ed ho fatto bene. Io sono una persona piuttosto riservata e credo che i social, nonostante la loro utilità… non mi servono per avere notorietà o attenzione, non ne ho bisogno. Preferisco stare un passo indietro. Sono in onda tutte le sere, già sono sovraesposta, le mie cose personali non le direi comunque”. “Sono l’unica che può salvarvi dai maschi bianchi etero basic? Lasciamo sopravvivere tutti. Chi deve essere censurati è chi non rispetta le donne e ci tiene fuori. L’ingiustizia nei confronti delle donne e delle loro competenze è ormai intollerabile. Tutti questi maschi stanno facendo dei danni enormi, lascino un po’ a noi in mano le cose… noi siamo brave soprattutto in situazioni di grande emergenza”. “Che cosa non sopporto più? Sono cambiate le cose, i politici sono aggressivi e volgari. Sono stata costretta a diventare un po’ una maestrina”. E in ultimo: “Un uomo non può essere femminista come una donna perché… è un uomo!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA