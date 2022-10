Limahl, chi è il cantante di “Neverending story”, Arena Suzuki/ La hit con la musica di Giorgio Moroder

Limahl, il successo con “Neverending Story”

Il cantante Limahl sarà sul palco dell’Arena di Verona in occasione della terza e ultima puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, in onda questa sera, sabato 1° ottobre su Rai 1. Limhal, al secolo Christopher Hamill, deve la sua notorietà alla canzone “NeverEnding Story” del 1984. Scritta da Keith Forsey su musica del compositore italiano Giorgio Moroder, che l’ha anche prodotta, la canzone ha raggiunto la posizione numero uno in otto Paesi ed è entrata nella Top 5 di altri 17. La celebre hit è il brano principale della colonna sonora del film “La storia infinita” di Wolfgang Petersen tratto dal romanzo di Michael Ende.

Limahl, chi è il cantante britannico

Limahl è lo pseudonimo di Christopher Hamill, nato a Wigan nel 1958. Inizialmente era il frontman del gruppo Kajagoogoo, molto celebri negli anni ’80. Poi ha deciso di proseguire la sua carriera da solista. Oltre al brano “Neverending story“, ci furono altri successi come “Only for love“. Di recente, ha lavorato come attore di teatro, partecipando in alcuni musical come What a feeling. Di recente, c’è stata anche una riunione con il gruppo Kajagoogoo durata dal 2003 al 2008. Nel 2019 la sua “Neverending story” è tornata in auge grazie alla serie Stranger Things: il brano viene cantato a cappella da Dustin e Suzie nell’ultimo episodio della terza stagione.

