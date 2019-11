«L’Immortale», Ciro di Gomorra è vivo?/ Marco D’Amore torna nella serie per…

L’immortale, la pellicola sulla vita Ciro Di Marzio di «Gomorra» arriva finalmente al cinema. Il film di Marco D’Amore sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane dal 5 dicembre e racconterà l’infanzia, l’adolescenza e la vita da adulto del personaggio più amato di Gomorra. Ciro, uscito di scena alla fine della terza serie di Gomorra dopo aver ricevuto un colpo di pistola che l’amico fraterno Genny Savastano fu costretto a sparargli, ritorna per la gioia dei fans che, dopo la sua morte, avevano chiesto un suo ritorno. Quella che nella realtà sarebbe un’utopia, al cinema è possibile e, così, L’immortale comincia proprio con la scena di quel colpo che si inabissa nelle acque scure del golfo di Napoli. Ciro, però, respira ancora e nel trailer appare su una barella mentre una voce, probabilmente quella della persona che gli presta soccorso, dice: «Allora è vero quello che si dice, l’Immortale non lo uccide nessuno». Ciro, dunque, è davvero vivo? Ancora non si può dire con certezza: il racconto della vita dell’Immortale potrebbe essere un flashback prima della morte.

L’IMMORTALE, IL FILM SU CIRO DI MARZIO DI GOMORRA: MARCO D’AMORE RACCONTA LA VITA DEL CRIMINALE

Cosa accadrà a Ciro Di Marzio? L’immortale sarà solo un saluto finale ad uno dei personaggi di Gomorra più amati dal pubblico o segnerà ufficialmente il suo ritorno sulla scena? Dai primi trailer è difficile prevedere cosa accadrà, ma è probabile che Ciro torni per riprendersi ciò che gli è stato strappato. Sarà, dunque, un viaggio nella mente del criminale che comincerà dal Ciro bambino, interpretato da Giuseppe Aiello, un bambino di 10 anni, ma dotato di un talento incredibile. Di lui, come scrive Il Mattino, Marco D’Amore ha detto: «Imbattersi in lui è stato come incontrare il bambino totale. Il Superbambino di Scampia. Ha le qualità e la malinconia di sapere che, rispetto a certi sogni, dovrà abdicare: e questo non è accettabile. Perché appena metti questi bambini a contatto con la bellezza li vedi cambiare»., ha spiegato l’attore. L’immortale, dunque, sarà un modo per far tornare Ciro nella quinta stagione di Gomorra? L’assenza del personaggio interpretato da Marco D’Amore ha pesato sulla quarta stagione: il film, dunque, farà da filo conduttore alla nuova stagione della serie di Sky? I fans sperano.

