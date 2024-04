Lina Tombolato, chi è la moglie di Ennio Doris/ “Silvio Berlusconi mi disse che era la persona giusta per me”

Ennio Doris è stato legato, fino alla sua morte, all’amata moglie Lina Tombolato: chi è la vedova del celebre bancario

Forse non tutti sanno che Ennio Doris è stato sposato dal 1966, fino alla sua morte, con la moglie Lina Tombolato. Insieme hanno messo al mondo i due figli Massimo Antonio Doris e Annalisa Sara, i quali hanno ripercorso le orme del padre. Per quanto riguarda la moglie di Ennio Doris, sappiamo che è nata in provincia di Padova, nel 1947. Della sua vita privata non si hanno moltissime informazioni, tuttavia nel 2022 ha inaugurato la Fondazione Ennio Doris in memoria del compagno.

Lina Tombolato ed Ennio Doris sono stati sposati per oltre cinquant’anni, dal 1966 fino alla morte del banchiere avvenuta nel novembre del 2021. I figli hanno reso Ennio Doris e sua moglie Lina nonni di ben sette nipoti, ovvero Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola.

Ennio Doris e sua moglie Lina Tombolato, una coppia che scatenò l’ammirazione di Silvio Berlusconi

Come raccontato dallo storico volto di Mediolanum, in una delle sue ultime interviste, la storia d’amore con Lina Tombolato aveva scatenato grande ammirazione ed una sana invidia di amici e conoscenti. Sulle pagine del Corriere della sera, evidenziò la solidità del rapporto costruito con la moglie, raccontando anche di una curiosa confessione di Silvio Berlusconi sul matrimonio con Lina Tombolato.

A quanto pare, l’ex leader di Forza Italia, disse a Doris: “Un po’ t’invidio. Hai trovato subito la donna giusta”. Il tempo poi ha dato ragione al Cavaliere, dato che Ennio Doris e sua moglie hanno costruito una storia d’amore solida e longeva, capace di resistere al trascorrere degli anni.











