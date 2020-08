Lincoln Rhyme, Caccia al collezionista di ossa/ Anticipazioni 25 agosto, trama e cast

LINCOLN RHYME CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA, LA SERIE TV

Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa è pronto per sbarcare su Italia 1 nella prima serata di oggi, lunedì 24 agosto 2020. La serie tv andrà in onda con i primi tre episodi, “La caccia è aperta“, “Delirio di onnipotenza” e “Russian roulette“, in prima tv assoluta. La trama invece si rifà al bestseller di Jeffery Deaver, già al centro del famoso film con Denzel Washington. In questo caso, il cast sarà guidato invece da Russell Hornsby, che vedremo nei panni del protagonista Lincoln Rhyme, un criminologo che a causa dell’ultima caccia al killer è diventato tetraplegico. Scostante e dalla mente brillante, Rhyme finirà per lasciarsi coinvolgere da un nuovo caso e farà da mentore ad Amelia Sachs, una giovane agente interpretata da Arielle Kebbel. Un personaggio complesso il suo, dato che in passato ha assistito all’omicidio dei genitori e ancora oggi porta sulla sua psiche le conseguenze della tragedia, che si sono tradotte in un disturbo post traumatico da stress. Nella cerchia del protagonista troviamo inoltre la badante Claire, alias dell’attrice Roslyn Ruff, mentre Peter Taylor, interpretato da Brian F O’Byrne. Quest’ultimo si rivelerà cruciale per analizzare la personalità di Rhyme, dato che si tratta del serial killer a cui ha dato la caccia per tutta la sua carriera e con cui ha un conto ancora aperto. Nel cast troveremo inoltre il detective Eric Castillo, interpretato da Ramses Jimenez e Michael Imperioli nei panni di Rick Sellito, l’ex partner del protagonista.

Nella volontà del co-creatore Mark Bianculli c’è la possibilità di mostrare degli eroi un po’ fuori dall’ordinario. Si tratta infatti di persone comuni, che soffrono a causa di condizioni che li fanno vivere ai margini della società. Per riuscire nell’impresa di catturare l’assassino, dovranno riuscire ad affrontare e superare tutti i loro traumi. Rhyme e Amelia tra l’altro si scontreranno su più fronti. Il primo è convinto che gli indizi materiali siano alla base di ogni indagine, mentre la seconda crede che la soluzione possa essere ottenuta analizzando le persone e le emozioni che le animano. I due dovranno collaborare per riuscire ad impedire altri morti, mentre scopriremo qualcosa di più sul passato di Rhyme grazie a numerosi flashback che lo collegano al famoso Collezionista di ossa.

LINCOLN RHYME CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA ANTICIPAZIONI DEL 25 AGOSTO 2020

EPISODIO 1, “LA CACCIA è APERTA” – Lincoln Rhymes ha detto addio alla sua carriera nella Polizia di New York da quando il Collezionista di Ossa gli ha teso una trappola fatale. Il criminologo è diventato tetraplegico e si tiene alla larga da misteri e casi. La situazione cambia quando la sua squadra di un tempo gli chiede di collaborare alla cattura dell’assassino. Quest’ultimo ha ucciso un uomo con lo stesso modus operandi del Collezionista.

EPISODIO 2, “DELIRIO DI ONNIPOTENZA” – Un serial killer commette una serie di omicidi mentre si trova in diretta streaming. A causa della modalità dei delitti, viene subito ribattezzato come L’ira di Dio. Ad Amelia il compito di analizzare la nuova scena del crimine, in cui sono presenti dei quadri che raffigurano i miti greci. Intanto, il Collezionista continua ad agire nell’ombra per preparare il suo piano: scontrarsi di nuovo con Rhymes.

EPISODIO 3, “RUSSIAN ROULETTE” – La squadra guidata da Lincoln indaga su un nuovo omicidio in cui manca il cadavere. L’assassino ha lasciato sulla scena del crimine un ciondolo a forma di L, che Sellitto lo collega a una ragazza rapita cinque anni prima, Lucy Arthur. Le indagini però verranno messe a dura prova a causa della reticenza dei possibili testimoni, tutti residenti nel quartiere russo che confina con la scena del crimine. Lincoln usa tutta la sua astuzia per risalire fino a Max Sobirov, nel cui appartamento vengono trovate le prove decisive. Mentre apprendono che il killer potrebbe essere morto, i due protagonisti dovranno lottare contro il tempo per riuscire a trovare Lucy.



