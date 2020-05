L’incredibile viaggio di Captain Drake/ Su Italia 1 il film con Wes Ramsey (1 maggio)

Pubblicità

L’incredibile viaggio di Captain Drake va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2009 grazie ad una co-produzione tra Bulgaria e Stati Uniti d’America mentre la regia è stata affidata a David Flores il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast di questo film distribuito direttamente nel circuito televisivo figurano Adrian Paul, Temuera Morrison, Wes Ramsey, Daniel Kash, Sofia Pernas, Nick Harvey e Vlado Mihailov. Girato per la tv non è di certo un lavoro di grandissima qualità e con effetti speciali sorprendenti, ma rimane comunque una pellicola di buon intrattenimento che può interessare soprattutto i più giovani.

Pubblicità

L’incredibile viaggio di Captain Drake, la trama del film

Ecco la trama de L’incredibile viaggio di Captain Drake. Ci troviamo in Europa nell’anno 1592 dove l’epoca medievale sembra lasciare tempo spazio ad un nuovo periodo nel quale ci sono altre esigenze. In particolare una famoso pirata inglese conosciuto col nome di Francis Drake si trova costretto a dover fare i conti con una vicenda piuttosto complicata è drammatica. Nello specifico un potente sultano della Siria ha deciso di far rapire la sua adorata figlia e soprattutto di tenerla ostaggio nelle carceri presenti nella città dove insultano vive. A questo punto l’unico obiettivo di vita e motivo di esistere per il pirata è quello di riuscire a rintracciare l’esatto punto dove la ragazza viene tenuta ostaggio e quindi mettere in atto una rappresaglia per poterla salvare. Tuttavia prima di lanciarsi in questa incredibile avventura che sembra essere a impossibile vista la potenza del sultano il pirata inglese si vede costretto anche a fronteggiare un nemico con cui ha avuto a che fare in tantissime occasioni ossia il capitano spagnolo dell’invincibile Armata conosciuto con il nome di Don Sandovate. Dovrà contendere al suo eterno rivale la possibilità di mettere le mani sul cosiddetto albero della vita che gli permetterà di accedere ad un potere straordinario grazie al quale sarà possibile cercare di mettere a segno una propria avventura e quindi salvare la propria adorata figlia riportando la libertà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA