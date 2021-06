Linda Lorenzi/ La prima valletta de “Il pranzo è servito”: “Corrado? Un signore”

Linda Lorenzi è stata la prima valletta de “Il pranzo è servito”, celebre quiz di Corrado, dal 1982 al 1986. Linda Lorenzi, al secolo Anna Chetta, è nata nel 1960 in provincia di Lecce e ha avviato la carriera di modella nel 1979, diventando assistente di Tony Binarelli e imparando da lui le arti dell’illusionismo. Intervistata dal sito Gli anni ’80, Linda Lorenzi ha ricordato con affetto gli anni trascorsi al fianco di Corrado, scomparso nel 1999: “Sono molto legata a Il pranzo è servito perché lavorare al fianco di Corrado è stato un onore per me, grazie a lui sono diventata un personaggio della tv di cui ho fatto parte per diversi anni. Corrado non era solamente un grande artista ma anche un gran signore nella vita”. È apparsa in tv al fianco di Corrado anche in “Gran Canal”, “Tournée Rally Canoro” e “Buona domenica” nel 1995.

Linda Lorenzi: la carriera dopo “Il pranzo è servito”

Conclusa l’esperienza nel mezzogiorno di Canale 5, Linda Lorenzi ha affiancato Marco Predolin ne “Il gioco delle coppie” nel 1986 e Cesare Cadeo in “Fantasia”. Dal 1987 al 1990 ha co-condotto “Colpo grosso” con Umberto Smaila. Nel 1992 ha condotto il Festivalbar insieme a Gerry Scotti, che ha segnato la fine della sua carriera in tv. “Rimasi molto delusa dalla mancata collocazione in un nuovo programma dopo il Festivalbar nonostante avessi ancora il contratto per un altro anno. Fui messa in panchina… A quel punto decisi di cambiare vita aprendomi ad altre esperienze in altri settori. Non mi sono mai pentita della scelta fatta perché tutto sommato credo ci sia un tempo per ogni cosa, si vede che il mio in tv era finito”, ha raccontato Linda Lorenzi a Gli anni ’80. Nel 1993 ha sposato lo chef Marco Foroni.

