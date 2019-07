Lindsay Lohan nuda su Instagram/ La foto per i suoi 33 anni ma qualcuno nota…

Lindsay Lohan ha festeggiato il suo compleanno con un selfie hot su Instagram. Questa è la notizia del giorno per i fan dell’attrice che proprio oggi compie 33 anni e che qualche ora fa ha festeggiato in un ristorante insieme agli amici per poi tornare a casa svestirsi e mostrarsi in tutto il suo splendore, e qualche gioiello, su Instagram. L’attrice ha colto di sorpresa i suoi seguaci posando davanti allo specchio con le braccia e le gambe ben chiuse pronti a nascondere le sue grazie seduta sul pavimento di una stanza e con tanto di anello scintillante, tre braccialetti e orecchini di diamanti. Lindsay Lohan ha poi condiviso la foto intima sui social media accompagnata da una semplice didascalia in cui appaiono una farfalla e l’emoji di una torta di compleanno. Inutile dire che gli otto milioni, o quasi, di follower che la seguono non hanno perso tempo a complimentarsi con lei e a commentare la sua oto l’ha semplicemente sottotitolata con cravatta a farfalla e emoji della torta di compleanno.

LINDSAY LOHAN NUDA SU INSTAGRAM MA QUALCUNO NOTA…

Molti fan hanno applaudito per la foto facendo i migliori auguri all’attrice ed elogiando la sua bellezza al grido di: “Gostosaaaaa” e “Yaaaaaaaaaaass” ma altri utenti hanno avuto modo di osservare anche oltre il corpo di Lindsay Lohan notando la mancanza di mobili e la tv a terra. Lindsay Lohan ha bruciato le tappe del successo iniziando presto la sua carriera ma finendo nei guai spesso e volentieri. Adesso si parla della cancellazione della sua nuova serie e anche della possibilità che il suo club in quel di Mykonos sia stato chiuso, anche se lei ha negato queste speculazioni sul suo conto. Come andrà a finire per lei? Speriamo che presto possa tornare sulla cresta dell’onda.

