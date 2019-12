Lindsey Vonn proposta di matrimonio al fidanzato P.K. Subban/ “Anche gli uomini…”

L’atleta olimpionica statunitense Lindsey Vonn ha rotto un tabù chiedendo al fidanzato, il giocatore di hockey P.K. Subban, di sposarla. Ad annunciarlo è stata la stessa Lindsey che, su Instagram, ha pubblicato le foto in cui il suo futuro marito mostra con orgoglio l’anello di fidanzamento appena ricevuto. “Una mossa poco tradizionale”, così la sciatrice annuncia al mondo di aver fatto la proposta di matrimonio al fidanzato in un giorno davvero importante ovvero quello del loro secondo anniversario nonchè giorno di Natale. “Nel nostro secondo anniversario di fidanzamento ho restituito il favore e ho chiesto a P.K. di sposarmi…e lui ha detto di sì”, ha scritto ancora la 35enne sotto il post in cui lascia un tenero bacio sulla guancia al fidanzato sorridente. A completare il romantico quadro sono i due cani della coppia che hanno fatto da testimoni al momento speciale.

Lindsey Vonn, proposta di matrimonio al fidanzato: “anche gli uomini dovrebbero avere l’anello”

Lindsey Vonn ha deciso di sorprendere il fidanzato P.K. Subban per ricambiare la proposta di matrimonio ricevuta la scorsa estate. Un gesto che la campionessa ha deciso di fare anche per lanciare un messaggio al mondo. Nonostante si continui a parlare di uguaglianza e di diritti uguali sia per gli uomini che per le donne, in amore, è sempre l’uomo a chiedere alla compagna di sposarlo. Lindsey, così, ha voluto rompere le tradizioni con un gesto che ha conquistato tutti. “Parliamo di uguaglianza ma le azioni parlano più delle parole -sottolinea Vonn-. Anche gli uomini dovrebbero avere anelli di fidanzamento e questo è ciò che Pk merita. Non vedo l’ora di spostarti”, ha concluso la campionessa. La coppia dovrebbe convolare a nozze la prossima estate. In attesa del fatidico sì, Lindsey Vonn e il fidanzato si godono gli ultimi mesi di fidanzamento e il caloroso abbraccio, seppur virtuale, dei loro fans.





