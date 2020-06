Linee guida Csm contro violenza su donne e minori/ Nuove direttive in tempo di covid

Pubblicità

E’ stato stilato dal Csm, il Consiglio Superiore della Magistratura, un documento contenente le linee guida per le violenze sulle donne e sui minori in tempi di covid. Come sottolineato dai colleghi di Repubblica, il “vademecum” è stato realizzato su indicazione della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, da parte di undici magistrati che da anni si occupano di questo tema. Nonostante quanto si possa pensare, le denunce di violenza domestica e di genere sono calate del 50% di media durante il recente periodo della quarantena. Attenzione però, perché come supposto da magistrati e centri Antiviolenza, questo calo potrebbe essere dovuto ad “una tendenza a non denunciare”; una donna che ha subito violenza, non è probabilmente riuscita a trovare la forza di chiedere aiuto avendo il marito/compagno violento in casa. In crescita invece le querele per maltrattamenti, mentre sono diminuite quelle per stalking.

VIOLENZA SU DONNE E MINORI, LINEE GUIDA CSM: BRACCIALETTO ELETTRONICO ANCORA POCO UTILIZZATO

Stando al Csm, tale situazione è dovuta anche alla “difficoltà ad avere punti di riferimento agili per depositare le denunce e le querele urgenti”. L’organo di autogoverno si è poi soffermato sulla questione “indagini” nell’ambito di questi reati, suggerendo di “favorire modalità che prevedano il diritto del difensore della persona denunciante ad essere informato con tempestività”, di modo da garantire la rapidità. In merito invece all’allontanamento dalla casa, la priorità è cercare di allontanare sempre l’aggressore e non la vittima, situazione quest’ultima che può comunque avvenire in molti casi. Le misure cautelari in tempo di covid sono state ridotte, con il carcere e l’obbligo di firma che sono calate drasticamente, mentre l’applicazione del braccialetto elettronico, che sembrerebbe essere la misura più idonea, non sembra decollare, ad eccezione della città di Palermo. Le linee guida del Csm si rivolgono anche ai centri Antiviolenza, nonché ai tribunali civili e quelli per i minorenni, con l’obiettivo di garantire sicurezza quando i piccoli devono incontrare i genitori, ma anche efficienza e tempestività.



