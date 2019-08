L’inganno/ Su Canale 5 il film di Sofia Coppola con Colin Farrell (oggi, 18 agosto)

L’inganno va in onda oggi, domenica 18 agosto, su Canale 5 a partire dalle 21.15. Si tratta di un film realizzato nel 2017 negli Stati Uniti e dalla trama con una forte sfumatura storica. La pellicola è stata prodotta da American Zoetrope e distribuita in Italia da Universal Pictures, con le musiche realizzate dalla rock band dei Phoenix. Tratto da un soggetto di Thomas P. Cullinan, il lavoro cinematografico è stato sceneggiato, prodotto e diretto da Sofia Coppola. La figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola ha vinto un Oscar nel 2004 come miglior sceneggiatura originale per Lost in Translation – L’amore tradotto, oltre ad altre due nomination all’ambita statuetta, un Golden Globe, un Nastro d’Argento e un Independent Spirit Award. Il cast è davvero di alto livello, guidato dal performer irlandese Colin Farrell. L’attore ha conquistato due Golden Globe per In Bruges – La coscienza dell’assassino e The Lobster, oltre ad essere famoso per Daredevil e Come ammazzare il capo… e vivere felici. Viene affiancato dalla collega australiana Nicole Kidman, vincitrice del prestigioso Oscar come miglior attrice nel 2003 per The Hours. Tra i suoi lavori di maggior successo, segnaliamo Malice – Il sospetto, Moulin Rouge!, Dogville, Ritorno a Cold Mountain e Rabbit Hole. Presente anche Kirsten Dunst, molto apprezzata in Intervista col vampiro, Spider-Man, Mona Lisa Smile e Se mi lasci ti cancello. Ci sono, inoltre, Elle Fanning, Angourie Rice, Oona Laurence ed Emma Howard.

L’inganno, la trama del film

L’inganno è ambientato in Virginia nel 1864, in un collegio femminile quasi abbandonato del tutto. Ci vivono la direttrice Martha, la maestra Edwina e cinque studentesse che vogliono difendersi dalle violenze di soldati. La situazione si evolve quando la piccola Amy trova il caporale John, prestandogli soccorso in nome della carità cristiana. A poco a poco, il militare diventa molto apprezzato da direttrice, maestra e studentesse e se ne approfitta a fini personali. Lui si dichiara ad Edwina e bacia di nascosto l’educanda Alicia, andando anche a letto con quest’ultima e facendosi scoprire dalla stessa insegnante. Quest’ultimo lo fa cadere per le scale e gli rompe una gamma, che gli viene amputata dalla direttrice. John viene rinchiuso in una stanza buia e si fa portare la chiave da Alicia, per poi tenere l’intero collegio in ostaggio con una pistola. Edwina è l’unica dalla sua parte ed è pazza lui, mentre le altre donne si accordano per sconfiggerlo. Marie lo fa uccidere con funghi velenosi ed Edwina viene salvata per miracolo, non sapendo della cospirazione. Alla fine, il cadavere di John viene condotto fuori dal collegio e portato via dagli alleati, mentre le donne tornano alla loro vita precedente.

Il trailer del film





