Lino Banfi “70 anni con mia moglie Lucia”/ “Il segreto? Siamo cementati insieme”

Lino Banfi è il nuovo ospite di Estate in diretta e ripercorre con Roberta Capua alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e della sua vita personale. Di recente si è sposata sua nipote Virginia ed è stato proprio lui a celebrare il matrimonio: “Sono diventato cittadino onorario di Bolognano. Rosanna l’ho fatta nascere io a Trieste, a distanza di anni ho aiutato mia figlia Rosanna a far nascere Virginia. C’è un legame fortissimo tra di noi.”, ha raccontato l’attore, che ha poi parlato della lunga e bellissima storia d’amore con la moglie Lucia Zagaria. “Il prossimo 1° marzo faccio sessantanni di matrimonio più dieci di fidanzamento. Mi chiedono qual è il segreto di questa storia, io e lei siamo cementati ormai nel tempo.”

Ricorda allora i tempi al fianco di Pippo Baudo in Tv e di come lui ridesse sempre ad ogni sua battuta: “Ho provato ad insegnare a Baudo come bloccare la risata. Lui rideva sempre per ogni cosa che inventavo. Gli spiegai come bloccare la risata, chiudere gli occhi e pensare ad altro. Ma non ci fu verso.” E su Renzo Arbore, Lino Banfi ha poi raccontato: “La coppia con lui fu più un intuito di Renzo. Abbiamo unito queste due forze per questo grande successo. Domenica In, 40 puntate, era molto più dura vista anche la durata. Era una diretta che ti metteva emozione, è servita molto per la mia carriera.” Non manca sul finale una riflessione critica dell’attore in merito alla politica: “Oggi mi fa ridere un certo tipo di leggi che abbiamo in Italia e non ci capiamo nulla. Se non vediamo il labiale di chi parla non capiamo nulla. Se le autorità e tutti quelli che fanno le trasmissioni si tolgono la mascherina capiamo meglio.”

