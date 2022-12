Lino Banfi e Lucia Lagastra, genitori Rosanna Banfi/ “Li vado a trovare ogni giorno”

Lino Banfi e Lucia Lagrasta: genitori di Rosanna

Rosanna Banfi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 19 dicembre, Oggi è un altro giorno. L’attrice, finalista di Ballando con le stelle 2022, è la figlia di Lino Banfi (al secolo Pasquale Zagaria) e Lucia Lagastra. Lino e Lucia si sono conosciuti quando erano giovanissimi, lui 15 anni e lei 13. “Abbiamo fatto i fidanzatini poi scappammo insieme. Per me lasciò la sua attività, faceva la parrucchiera e aveva un bel negozio avviato. Andammo via con 2000 lire in tasca. Il nostro viaggio durò 60 chilometri in tutto, il padre voleva ammazzarmi con il suo coltello da calzolaio”, ha raccontato qualche tempo fa l’attore Verissimo. Nel 1962 si sono sposati e dal loro matrimonio sono nati due figli: Walter e Rosanna. La figlia Rosanna ha seguito le orme del padre ed è diventata attrice: “All’inizio mi vergognavo di dire a mio padre che mi sarebbe piaciuto diventare attrice pure io. Poi, quando ho avuto il coraggio di riferirglielo chiedendo anche il suo aiuto è svanito ogni timore! Infatti lui si è mostrato subito contento della mia scelta, perché trovava che fosse molto bello di avere in comune con sua figlia una cosa tanto importante”, ha racconto Rosanna a Il cofanetto magico.

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia

Rosanna Banfi, che ha spesso condiviso il set con il padre Lino, è molto legata ai genitori e non passa giorno in cui l’attrice non li senta almeno al telefono: “Gli telefono ogni mattina e ogni giorno vado a trovare lui e mamma, malata da tempo. Lo aiuto anche a rispondere alla mail da cui è inondato da quando è diventato il rappresentante italiano nella commissione dell’Unesco”, ha detto in un’intervista rilasciata all’Agi qualche tempo fa. Da anni Lucia Lagastra è affetta da Alzheimer. Quando la moglie ha iniziato a fargli le stesse domande Lino Banfi ha capito che c’era qualcosa che non andava: “Prima non sapevo come dovevo rapportarmi. Le rispondevo spazientito”. Poi è arrivata la diagnosi, Alzheimer: “Non mi arrendo. La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. Quando posso la faccio ridere”, ha raccontato al Corriere della Sera.

