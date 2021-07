Lino Banfi, torna Un Medico in famiglia?/ “Proposta per un’ultima stagione bocciata”

Classe 1936, Lino Banfi compie oggi, 9 luglio, 85 anni ma, in diretta su RTL 102. 5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, il celebre attore scherza su festeggiamenti lunghi ben 3 giorni. “Io sono nato il 9 luglio ma in realtà mi hanno registrato con calma all’anagrafe, dunque risulta l’11 luglio”, ha scherzato Banfi. Ricordando poi, come alle origini della sua carriera, abbia lavorato lui stesso in radio: “Io sono più attore di radio che attore di varietà all’inizio.” L’attore ha poi risposto alla domanda che molti dei suoi fan si pongono ormai da anni: nonno Libero, il simpatico protagonista di Un Medico in Famiglia, farà ritorno in Tv con una nuova serie? Lino Banfi ammette di aver avanzato una proposta insieme ad altri attori della fortunata serie ma di non aver ricevuto esito positivo.

Lino Banfi/ “Commedie sexy? Momento glorioso, Buster Keaton non parlava”

Lino Banfi e il ritorno di Un Medico in famiglia: “Abbiamo proposto un’ultima stagione”

“Un Medico in Famiglia? Tutti noi lo speriamo ma ormai non lo faranno più, – ha ammesso Lino Banfi in diretta radio, per poi aggiungere – anche se io avevo suggerito insieme a Milena Vukotic, Giulio Scarpati, mia nipote Annuccia, tutti i personaggi principali insomma, di fare un’ultima stagione, non di 13 puntate ma di quattro o cinque, un saluto al pubblico dalla famiglia Martini”. Una proposta di cui “non se n’è fatto niente perché c’è stato un cambio al vertice della capa delle fiction, cose loro politiche.” La speranza di tornare, tuttavia, rimane: “Noi abbiamo sempre la speranza che un giorno torni insieme questa famiglia però non è che posso aspettare tanto!”

