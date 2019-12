Lino Barbieri/ “Le imitazioni iniziarono da bambino per evitare le botte di mamma”

Lino Barbieri, noto imitatore e cabarettista, volto conosciuto della televisione, è stato ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno. Il 52enne artista ha spiegato come è nata la >sua grande passione per le imitazioni, cominciata quando era appena un bambino ed aveva solo 8 anni: “La cosa delle imitazioni è nata quando ero piccolo – spiega alla conduttrice di casa, Eleonora Daniele – visto che con una semplice imitazione evitavo le botte dalla mamma. Le facevo ad esempio l’imitazione di Franco Franchi”. Inizialmente Lino Barbieri ha iniziato ad imitare i cantanti: “Ho iniziato con le imitazioni dei cantanti – spiega – come ad esempio Cocciante”. Imitazioni e cabaret ma anche gioie in famiglia. Lino Barbieri è infatti da poco più di un anno diventato nonno: “Si sono nonno – spiega – ho 52 anni, mio figlio mi ha chiesto cosa volevo per regalo e mi ha regalato un nipotino, ha 16 mesi ma non lo capisco (scherza ndr)”.

LINO BARBIERI E LA SUA ESPLOSIONE NEGLI ANNI ‘90

Lino Barbieri è esploso definitivamente negli anni ’90, in particolare con il programma “Stasera mi butto”, in cui i partecipanti si esibivano sul palco. Negli anni successivi lo stesso Barbieri ha partecipato a diverse trasmissione de “Il Bagaglino”, famoso show condotto da Pippo Franco e Oreste Lionello, in onda per anni sulle reti Mediaset, ed affermandosi come uno dei più grandi artisti del panorama italiano. Nel 1991 ha preso parte a “Ricomincio da due”, quindi l’anno successivo a “Ciao weekend” e poi “Stasera mi butto”, in onda su Rai Due. Fra le sue imitazioni più celebri, mandate in onda anche stamane da Storie Italiane, la parodia di Diego Armando Maradona, ma anche Pino Daniele e il compianto Paolo Limiti.

