Lino Patruno “Il mio segreto? Non essermi sposato”/ “Enzo Tortora? Dopo l’arresto…”

Lino Patruno e il segreto di vita

Lino Patruno, cabarettista e musicista italiano, ha ripercorso la propria carriera nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno del 25 aprile. In perfetta forma, sorridente e soddisfatto di tutto ciò che è riuscito a fare nella sua vita, Lino Patruno sorprende Serena Bortone che chiede: “Posso dire la tua età?“. Di fronte a tale richiesta, Patruno accetta e la conduttrice svela: “Ha compiuto 87 anni e va per gli 88″. Qual è, dunque, il segreto di vita del musicista? “Non essermi mai sposato e non aver avuto figli“, dice Patruno spiazzando la conduttrice che reagisce così – “Ma come? Abbiamo parlato finora del rapporto tra i padri e i figli” facendo riferimento al racconto fatto da Jessica Morlacchi insieme al padre.

“Sono sempre stato fidanzato, ma non mi sono mai sposato. Anche adesso c’è una fidanzata“, aggiunge ancora Patruno che, però, non svela il nome della dolce metà.

Lino Patruno: la scoperta di Bobby Solo e il rapporto con Enzo Tortora

Nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone, Lino Patruno racconta di aver scoperto Bobby Solo. Mentre faceva dei provini, vide un ragazzo che se ne stava in disparte e che non aveva voglia di fare i provini avendo solo voglia di cantare le canzoni di Elvis Presley. Dopo averlo convinto ad incidere un pezzo di Elvis Presley, lo porta al suo responsabile e da lì inizia il viaggio nella musica di Bobby Solo che incide una sua canzone dal titolo Cristina.

Inevitabile, poi, un ricordo di Enzo Tortora e del dramma vissuto con l’arresto. “Quando fu prosciolto, mi chiamò e mi chiese di andare a trovarlo per parlare di un progetto. Mi invitò a casa sua a Milano e appena entrai mi prese per mano e mi portò nel suo studio dicendomi ‘vedi, questa è la biblioteca di un terrorista’. Poverino”, ricorda Lino Patruno.

