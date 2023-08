L’intelligenza artificiale può stimare l’età di una persona dal torace/ Come funziona l’algoritmo

Stimare l’età di una persona dal torace è possibile. Non si tratta di una nuova trovata chiaroveggente, ma degli ultimi sviluppi dell’intelligenza artificiale. In base a uno studio sviluppato dall’Università Metropolitana di Osaka, in Giappone, è possibile individuare l’età di un uomo o di una donna semplicemente da una radiografia del torace. E’ inoltre possibile individuare l’insorgenza di alcune malattie croniche, basti pensare all’ipertensione.

Come evidenziato da Sky Tg 24, l’intelligenza artificiale è in grado di analizzare milioni di dati, mettendo in relazione persino impercettibili variazioni. Il sistema AI è stato sviluppato dai ricercatori nipponici tramite l’analisi di 67.099 radiografie del torace di 36.051 individui sani sottoposti a controlli sanitari in tre strutture mediche.

Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale

L’algoritmo dell’intelligenza artificiale è stato in grado di stimare l’età cronologica dei pazienti, ossia il tempo effettivamente trascorso dalla nascita, con un coefficiente di correlazione di 0,95, praticamente con un altissimo livello di precisione. “L’età cronologica è uno dei fattori più critici in medicina”, le parole di Yasuhito Mitsuyama, uno degli autori dello studio, riportate da Sky Tg 24: “I nostri risultati suggeriscono che l’età apparente basata sulla radiografia del torace può riflettere accuratamente le condizioni di salute oltre l’età cronologica. Il nostro obiettivo è sviluppare ulteriormente questa ricerca e applicarla per stimare la gravità delle malattie croniche, prevedere l’aspettativa di vita e prevedere possibili complicanze chirurgiche”.

