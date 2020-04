Linus replica a Maria De Filippi/ “Ecco perché Radio Deejay non trasmette Gaia Gozzi”

Nel corso della finale di Amici 2020, tenutasi lo scorso 3 aprile su Canale 5, Maria De Filippi nel ringraziare le radio che avevano trasmesso le canzoni dei concorrenti del talent ha voluto ribadire un appunto già fatto precedentemente a Rudy Zerbi. Complimentandosi con Gaia Gozzi e col successo del suo brano “Chega”, il più ascoltato su Itunes in quei giorni, la De Filippi si è chiesta come mai la radio in cui lavora anche Zerbi, Radio Deejay, non l’avesse mai trasmessa. “Mentre Linus… Eh Rudy? È ostico Linus!”, le parole precise della conduttrice. A distanza di alcuni giorni ecco che “Chega” di Gaia Gozzi arriva anche su Radio Deejay proprio nel corso della trasmissione condotta da Linus assieme a Nicola Savino, Deejay Chiama Italia.

Linus risponde in radio alla frecciatina di Maria De Filippi

Nel corso del programma Linus ha però voluto anche replicare a Maria De Filippi, spiegando perché la canzone di Gaia Gozzi non fosse stata trasmessa in precedenza. Dopo i complimenti per la cantante e la precisazione di averne notato le doti e averle elogiate già al tempo della sua partecipazione a X Factor, il conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay ha colto l’occasione per rispondere alla conduttrice di Amici. Non senza un pizzico di sarcasmo, Linus ha infatti dichiarato: “Maria per noi questa è una ufficializzazione! – e ancora – Le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto. – così ha concluso – Da noi quando passano le canzoni sono già certificate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA