Lione Marsiglia rinviata: Payet colpito da bottiglia/ Video Ligue 1: arrestato tifoso

Prima sospesa e poi rinviata: succede di tutto in Lione-Marsiglia, ma purtroppo non ci riferiamo alla partita. Al sesto minuto, infatti, una bottiglietta piena di acqua è stata lanciata dagli spalti contro Dimitri Payet. Il giocatore dell’OM è stato colpito alla testa ed è crollato a terra. Subito è stato soccorso dai sanitari, invece arbitro e i capitani delle due squadre hanno provato a calmare i tifosi, salvo poi decidere di rientrare negli spogliatoi sospendendo temporaneamente la partita.

Le autorità erano intenzionate a far riprendere il match per questioni di ordine pubblico, ma il Marsiglia si è mostrato riluttante, poi è arrivata la condanna della Lega calcio francese. Tutto ciò ha fatto propendere per il rinvio della sfida di Ligue 1, a data da destinarsi. Nel frattempo il colpevole è stato individuato, arrestato e portato in questura, ma si tratta dell’ennesimo episodio da condannare nel campionato francese. Per la cronaca, infatti, è il settimo di questo tipo in Ligue 1 da inizio stagione.

“RIUNIONE D’URGENZA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE”

La vicenda è destinata a far discutere a lungo in Francia, trattandosi di un altro vergognoso episodio di violenza. «La LFP condanna fermamente la violenta aggressione subita da Dimitri Payet durante l’incontro Lione-Olympique Marsiglia. In seguito a questa vile aggressione, anche Dimitri Payet è stato bersaglio di insulti discriminatori», riporta il comunicato della Lega calcio francese. Dopo aver evidenziato quanto fatto finora tra decisioni e lavoro con le autorità governative, «questi nuovi gravi incidenti ricordano che la sicurezza delle partite è responsabilità della società di casa e delle autorità locali, che sono le ultime responsabili della ripresa o dell’interruzione definitiva della partita».

Dunque, LFP ha espresso rammarico per la decisione del Prefetto regionale di far riprendere la partita, cosa che poi non è avvenuta per questa nota e per la contrarietà dei giocatori del Marsiglia. «In un momento in cui la Ligue 1 gode di un rinnovato appeal sul campo, questi gravi incidenti ripetuti stanno distruggendo l’immagine del campionato in Francia e a livello internazionale. Dopo questi nuovi gravissimi fatti, da domani si riunirà d’urgenza la Commissione Disciplinare».

