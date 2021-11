Diretta/ Marsiglia Lazio streaming video Tv: trasferta calda (Europa League)

DIRETTA MARSIGLIA LAZIO: SARRI PROVA L’IMPRESA!

Marsiglia Lazio, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21.00 presso lo Stade Velodrome di Marsiglia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Trasferta calda per i biancazzurri che affronteranno il Marsiglia con una situazione delicata nel girone. Al momento i turchi del Galatasaray sono in fuga a +3 sulla Lazio e a +4 sui francesi, che hanno pareggiato le prime tre partite di questa Europa League. All’andata è finita 0-0, buon primo tempo dei transalpini ma tanti rimpianti per gli uomini di Sarri per le tante occasioni da gol mancate nella ripresa.

Risultati Europa league, Classifiche/ Diretta gol live score: in campo, c'è il Napoli

Il Marsiglia è reduce dal successo esterno in casa del Clermont in campionato, nella Ligue 1 francese la squadra di Sampaoli è ora lontana una sola lunghezza dal Nizza secondo, anche se il Paris Saint Germain è già in fuga in testa della classifica. La Lazio ha invece pareggiato una partita combattuta a Bergamo, un 2-2 con la vittoria sfumata solo in pieno recupero. Nella storia la Lazio ha espugnato due volte il Velodrome, nel 1999 in Champions League e nel 2018 in Europa League: è stata l’ultima vittoria europea in trasferta per i biancazzurri che hanno pareggiato o perso le successive 10 sfide tra Europa League e Champions League lontano dall’Olimpico.

Diretta/ Monaco Psv (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA MARSIGLIA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Marsiglia Lazio è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Lione Sparta Praga (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia Lazio, match che andrà in scena allo Stade Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Lirola; Under, Milik, Payet. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade Velodrome di Marsiglia per la diretta di Marsiglia Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Marsiglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA