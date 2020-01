Lisa Giovagnoli moglie di Pappalardo/ “Quando lo conobbi mi stava antipatico…”

Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo, ha fatto una sorpresa al marito, ospite a “Vieni da Me” su Rai Uno, raggiungendolo in trasmissione. Poco prima del suo ingresso, lui aveva dichiarato: “Quando uno raggiunge l’apice del successo non si aspetta la caduta, non ci credi. Una donna mi è sempre stata vicina…”. Per entrare quindi nello specifico. “Questa donna è mia moglie Lisa. Mi ripeteva sempre: ‘Tu sei forte, tu sei tu. Non devi pensare se non ti pubblicano’. Riusciva sempre a darmi forza”. Pappalardo ha poi svelato un retroscena su “Ricominciamo”: “Mia moglie mi disse: ‘Fammi sentire come la canti tu’. Rimase colpita. Allora chiamai Albertelli, che scriveva per Drupi, per dirgli che io non voglio che una donna mi dica sì o no. Deve essere mia”. Nacque così la strofa “Io non posso restare seduto in disparte né arte né parte…”.

LISA GIOVAGNOLI: SPOSATA CON PAPPALARDO DA DIECI ANNI

Lisa Giovagnoli ha quindi raggiunto il marito tra le lacrime per l’emozione del momento, suscitando la commozione anche da parte del cantante. “Come fa a stare mia moglie con me?”, ha commentato Pappalardo. “Non lo so: io urlo a casa, sono così anche a casa”. Lisa ha quindi preso la parola: “Siamo stati insieme 38 anni, ma siamo sposati solamente da dieci. Ci siamo incontrati dal parrucchiere e Adriano era già famoso. Io lavoravo in un’agenzia di spettacoli, ma lui non mi stava simpatico. Notai comunque che aveva un gran bel fisico”. Lui mi disse: “Vieni a cena stasera da chi è già numero uno in classifica?”. La risposta iniziale fu no, ma Pappalardo non si perse d’animo e la convinse. Da quel momento furono inseparabili e nacque successivamente il loro primogenito, Laerte.

