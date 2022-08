Lisa LaFlamme, giornalista licenziata perché non tinge i capelli/ “Sono sotto choc”

Giornalista licenziata in Canada perché non si tinge i capelli: “Sono rattristata”

Decide di rinunciare alla tinta e si presenta alla conduzione del tg con il suo colore naturale, e viene licenziata. E’ quanto successo alla giornalista Lisa LaFlamme, per dodici anni in forza all’emittente canadese Ctv, che ha deciso di risolvere il suo contratto quando si è presentata in video con i capelli grigi. “Sono scioccata e rattristata. A 58 anni, pensavo ancora che avrei avuto molto tempo per raccontare storie che hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana”, ha raccontato amareggiata la giornalista LaFlamme. Di recente la conduttrice aveva vinto il premio come miglior presentatore di notizie ai Canadian Screen Awards.

LaFlamme, la giornalista licenziata per il colore dei suoi capelli: “Perché preoccuparmi della mia età?”

Per quanto riguarda l’inaspettato epilogo contrattuale con la tv canadese, la giornalista ha spiegato i motivi che l’hanno portata a prediligere l’effetto naturale: “Alla fine ho detto: perché preoccuparsi dell’età? Sto diventando grigia. Onestamente, se avessi saputo che poteva essere così liberatorio, l’avrei fatto molto prima”, le sue parole. A quanto pare, però, il direttore di CTV News e di diversi altri media del Paese non hanno condiviso la sua scelta e cosi, in seguito ad alcune lamentele interne, si sarebbe optato per il licenziamento. In realtà sia Ctv che il direttore Melling si sono detti pronti ad offrire alla ex conduttrice altre forme di collaborazione, ma ancora non sono chiari i possibili scenari.

