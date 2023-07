Lisa Marie Presley morta per ostruzione intestinale/ Era stata sottoposta a by-pass gastrico

A circa 7 mesi dalla sua morte, emergono nuovi dettagli in merito al decesso di Lisa Marie Presley, la figlia del mitico Elvis scomparsa il 12 gennaio scorso. Secondo un rapporto medico, così come riportato dal sito del Corriere della Sera, Lisa Marie Presley sarebbe morta per delle complicazioni dovute ad un intervento di chirurgia bariatrica, il cosiddetto by-pass gastrico, a cui la stessa si era sottoposta diversi anni fa per dimagrire. Questo quanto riferito nella giornata di ieri, giovedì 13 luglio 2023, da parte delle autorità americane.

La 54enne artista figlia di Elvis, dichiarata morta a gennaio scorso, è morta quindi per cause naturali a seguito degli effetti di un’ostruzione dell’intestino tenue. Ulteriori dettagli, ricorda ancora il quotidiano di via Solferino, sono stati inseriti in un rapporto dell’autopsia rilasciato ieri dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, in cui si legge che la complicazione di Lisa Marie Presley è comune della chirurgia bariatrica, che è considerata una procedura per la perdita di peso a cui si ricorre spesso e volentieri quando altri metodi di dimagrimento non funzionano o nel caso in cui una persona presenta una grave condizione medica.

LISA MARIE PRESLEY, COME È MORTA? L’ARRESTO CARDIACO POI IL DECESSO

La figlia d’arte era morta in un ospedale di Los Angeles a inizio anno dopo che era stata trasportata d’urgenza dai paramedici, intervenuti a seguito di una chiamata al 911 per una donna in arresto cardiaco nella propria abitazione. Al momento della morte non era stata comunque data alcuna indicazione in merito alla causa del problema al cuore, ma in queste ore è emersa la verità.

Stando al rapporto dell’autopsia, la cantante si lamentava per il mal di stomaco a inizio giornata, dopo di che la situazione è degenerata fino appunto alla morte. Lisa Marie Presley è stata sepolta il 22 gennaio scorso a Graceland, storica casa dove ha vissuto con il padre quando era una bambina e che oggi è divenuta un’attrazione turistica, un museo e un santuario dedicato ad Elvis.

