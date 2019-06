Lisa Marzoli, chi è?/ Il marito Francesco Borrelli e la figlia Ginevra (La Vita in Diretta Estate)

Lisa Marzoli conduce La Vita in Diretta Estate 2019

Lisa Marzoli condurrà da questo pomeriggio, la stagione estiva de La Vita in Diretta, in onda su Rai1 con Beppe Convertini. Teresa de Santis la settimana scorsa ha concluso i palinsesti estivi, con alcuni cambiamenti. Da oggi, lunedì 17 giugno (7:10 alle 10.30) a Unomattina Estate è stata riconfermata Valentina Bisti, volto del Tg1, in coppia con la novità Roberto Poletti. Di seguito, debutterà il nuovo daytime, “Tutto chiaro”, un factual dedicato all’economia domestica, salute e benessere, che strizzerà l’occhio ai tutorial. In questo caso, alla conduzione Monica Marangoni. Subito dopo il Tg1 delle 13.30 spazio a “Io e te”, un nuovo show dei sentimenti condotto da Pierluigi Diaco. Insieme al giornalista troveremo l’attrice Sandra Milo, e la comica Valeria Graci. Alle 16.45 il pubblico di Rai1 seguirà la nuova edizione de “La Vita in diretta Estate” affidata proprio a Lisa Marzoli, giornalista del Tg2 e l’attore Beppe Convertini (di cui si è abbondantemente parlato, polemiche comprese). La versione estiva del programma, andrà avanti fino al prossimo 7 settembre.

Chi è Lisa Marzoli?

La Vita in Diretta estate andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, in diretta dallo studio 3. Lisa Marzoli è un volto conosciuto e amato dal pubblico. Prima del format di Rai1, ha condotto fino ad alcune settimane addietro, l’edizione mattutina del Tg 2, diretto da Gennaro Sangiuliano. Poi il salto di qualità dove ha già avuto modo di farsi notare, nel corso di “S’è fatta notte”, programma condotto da Maurizio Costanzo. Ed infatti, è stato proprio lo stesso giornalista romano a notare la Marzoli qualche anno fa, quando conduceva “Cronache animali”. La sua professionalità non è assolutamente passata inosservata, premiandola con nuovi riconoscimenti, come è giusto che un’azienda faccia, valorizzando il lavoro delle persone che ha assunto. La giornalista è anche mamma della piccola Ginevra e si è sposata nel 2016 con l’imprenditore Francesco Borrelli. Marchigiana d’origine, nel weekend non rinuncia a tornare a casa dalla sua famiglia ed infatti vive in provincia con tutti loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA