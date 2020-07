Lisa/ Video, doppietta a Ora o mai più con Marco Masini grande protagonista

Lisa è riuscita a fare la doppietta grazie alla seconda puntata di Ora o mai più. In pista come quarta artista ad esibirsi, Lisa ha interpretato Ci vorrebbe il mare nella prima parte della serata, accompagnata da Marco Masini al pianoforte. Dopo aver ricevuto la standing ovation dal pubblico, Orietta Berti ha espresso il suo parere: “Bravissima, una voce stupenda e assieme a Marco faranno una coppia splendida”. Complimenti anche da parte di Loredana Bertè, che ha svelato di voler dare un 10 alla cantante, mentre Leali ha sottolineato come Lisa “Merita sempre moltissimo”. La sua interpretazione di Cercami, al fianco del maestro Marco Masini, l’ha premiata alla fine con un primo posto che l’ha confermata fra i concorrenti più in vista della prima edizione. 85 punti in totale, ottenuti grazie ai 52 della giuria e ai 33 del pubblico e diverse lodi. Il più entusiasta è stato Michele Zarrillo, che con il suo 9 ha alzato di sicuro la media. Dopo la standing ovation del pubblico presente, Lisa ha potuto conoscere il verdetto dei giudici: quattro otto da Leali, Bertè, Bella e Berti, mentre due 7 da Canzian e Pravo. “C’erano alcune note calanti e alcune cose non perfette”, ha detto la cantante di Pensiero Stupendo. Clicca qui per guardare il video di Lisa e Marco Masini.

Lisa, niente tripla vittoria ma…

Lisa non riuscirà ad ottenere la tripla vittoria a Ora o mai più: nella terza puntata, la cantante riuscirà a conquistare solo il secondo posto e dovrà cedere il primo posto sul podio ai rivali Jalisse. Nella prima manche, l’artista canterà Perchè lo fai. Uno dei brani più famosi di Marco Masini, pubblicato nel ’91 in occasione del secondo disco Malinconoia. Scritto da Mario Manzani e Giancarlo Bigazzi, il singolo è stato presentato al Festival di Sanremo di quell’anno e ha conquistato il terzo posto nella categoria Campioni, preceduto da Spalle al muro di Renato Zero e da Se stiamo insieme del magistrale Riccardo Cocciante. Nella seconda manche, Lisa intonerà invece Gli uomini non cambiano, che Mia Martini ha cantato nel ’92 per il suo album Lacrime. Una delle hit di Mimì che ancora oggi viene ricordata con affetto e che all’epoca ha permesso all’artista originale di conquistare il secondo posto nella quarantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

