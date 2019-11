L’Isola di Pietro 3/ Caterina morirà per Leonardo? Anticipazioni quinta puntata

Siamo ormai agli sgoccioli de L’Isola di Pietro 3 e venerdì prossimo, il 15 novembre, e l’altro ancora, il 22, ad andare in onda saranno le ultime due puntate della fiction. Gianni Morandi è riuscito a tenere insieme ancora i misteri da risolvere dietro la figlia Elena e i casi che segue in ospedale, e ieri sera ha avuto l’arduo compito di andare in onda contro la finalissima del torneo di Tale e Quale Show scontrandosi con Carlo Conti. Uno scontro al vertice che in queste ultime settimane non ha regalato molte soddisfazioni ai piani alti Mediaset ma che potrebbe regalare al pubblico un’altra stagione di misteri e intrecci soprattutto per via dell’arrivo di Valerio nella vita di Elena e degli sviluppi che la loro storia, ancora agli inizi, potrà avere in seguito. La quarta puntata della fiction andata in onda ieri sera ha portato a casa 2.964.000 telespettatori con uno share 13,9% mentre il competitor diretto di Rai1 ha registrato quasi dieci punti in più arrivando al 22% di share.

L’ISOLA DI PIETRO 3, ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA

I punti interrogativi da risolvere sono ancora tanti. L’Isola di Pietro 3 ha regalato di nuovo la vista a Caterina che, però, ha subito rinunciato alla felicità per il miracolo ottenuto per via della confessione del tradimento da parte di Diego. Al suo fianco è rimasto il giovane e misterioso Leonardo con il quale si è lasciata andare alla passione rischiando il tutto per tutto. Elena non vede di buon occhio questa frequentazione e anche Diego vede nel suo rivale un’ombra di mistero e pericolo. Le cose si sono complicate con la voglia di Caterina di lasciare Carloforte proprio con Leonardo. Il suo desiderio, però, dovrà aspettare perché le anticipazioni della quinta puntata parlano di un ripensamento da parte della giovane che adesso vuole stare al fianco del suo nuovo amico finito nei guai. Si parla di “gravi problemi” per lui e, quindi, anche per lei. E se il pericolo finisse per uccidere Caterina con tutto quello che questo significherebbe per Elena e Diego? Siamo sicuri che la fiction non ucciderà un altro personaggio chiave ma mai dire mai in questi casi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA